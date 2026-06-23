“Cada vez nos queda menos tiempo”: la UNCAUS reduce las clases nocturnas por seguridad y falta de recursos

Sáenz Peña. La Universidad Nacional del Chaco Austral decidió acortar los horarios de cursado durante el invierno. La medida busca proteger a los estudiantes, optimizar recursos y enfrentar las dificultades presupuestarias que atraviesa el sistema universitario.

La Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS) dispuso reducir temporalmente el horario de dictado de clases nocturnas durante los meses más fríos del año. La decisión responde a cuestiones de seguridad para los estudiantes, al aumento de los costos operativos y a las restricciones presupuestarias que afectan a las universidades públicas.

Así lo confirmó el secretario académico de la institución, Manuel Ricardone, quien explicó que la medida surge tras analizar reclamos y sugerencias planteados por estudiantes y organizaciones estudiantiles.

“Uno de los reiterados reclamos todos los años es la cuestión del invierno, de los días más cortos, noches más largas y mayor frío”, señaló.

Menos horas de cursado durante el invierno

Según explicó el funcionario, el objetivo es que las actividades académicas finalicen entre las 20 y las 21 horas, cuando actualmente algunas clases se extienden hasta las 23.

La universidad busca que los estudiantes puedan regresar a sus hogares en horarios más seguros y con mayor circulación de personas en la vía pública.

“Entendemos que es una medida también para proteger a nuestros estudiantes de cualquier hecho de violencia que puedan sufrir en las inmediaciones de la universidad”, sostuvo Ricardone.

La medida regirá durante el invierno y será evaluada nuevamente una vez finalizado el receso invernal, cuando las condiciones climáticas y de luminosidad mejoren.

El impacto de la crisis presupuestaria

El secretario académico reconoció que la situación financiera de las universidades nacionales también influyó en la decisión.

Ricardone explicó que, si bien hubo avances en las negociaciones salariales para docentes y no docentes, los fondos destinados al funcionamiento de las universidades continúan siendo insuficientes frente al incremento de los costos de servicios e insumos.

“En cuanto a los fondos universitarios o gastos de funcionamiento, solamente se ha dado un 20 por ciento de aumento, y eso ya casi fue alcanzado por la inflación”, afirmó.

El funcionario agregó que los incrementos en energía eléctrica, mantenimiento y contratos de servicios generan una presión cada vez mayor sobre las cuentas de la institución.

Incluso reveló que hasta la semana pasada aún no se habían transferido fondos correspondientes al mes de mayo, situación que generó dificultades para afrontar algunos pagos.

“Estábamos con algunas becas que no se han podido pagar y con algunos contratos que no se han podido pagar”, detalló.

Optimizar recursos para sostener la actividad

Desde la universidad remarcaron que la reducción horaria también permitirá disminuir el consumo energético y optimizar el uso de las instalaciones durante los meses de mayor demanda de calefacción e iluminación.

La medida alcanzará además a algunas actividades deportivas que se desarrollan en el Estadio Arena UNCAUS, un espacio que requiere un importante consumo de energía.

“Tratamos de reducir al máximo también esas actividades, siempre garantizando el desarrollo de nuestros estudiantes”, explicó.

Posgrados y diplomaturas, una fuente de financiamiento complementaria

Ricardone destacó además que la universidad viene fortaleciendo la oferta de diplomaturas, cursos de formación, especializaciones, maestrías y doctorados como una forma de generar recursos complementarios.

Según indicó, estas propuestas permiten cubrir sus propios costos de funcionamiento y, en algunos casos, aportar fondos adicionales para sostener gastos generales de la institución.

“Tenemos que tratar de ser lo más eficientes posible y también generar recursos propios”, señaló.

Mientras continúa el reclamo por una actualización efectiva del financiamiento universitario, la UNCAUS apuesta a una estrategia de reorganización interna para sostener sus actividades académicas y garantizar el funcionamiento de la institución en un contexto económico complejo.

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