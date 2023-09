Camaristas rechazan el pliego de Ana María Figueroa y hablan de «situación sin precedentes» e «inconstitucionalidad»

Buenos Aires. En una jornada maratónica, este jueves el Senado aprobó el pliego de la jueza Ana María Figueroa. La votación terminó empatada en 35 votos y la presidente provisional, Claudia Ledesma Abdala (esposa del gobernador ultraK Gerardo Zamora), definió la contienda.

De esta manera, la vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner cumplió su objetivo de darle acuerdo a la magistrada cesanteada por los integrantes del máximo tribunal.

Este nuevo nombramiento por cinco años más para Figueroa podría plantear un conflicto de poderes. Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia había ordenado que deje su cargo en la Cámara de Casación.

Ante este nuevo escenario, el abogado constitucionalista Daniel Sabsay, planteó que «es una situación gravísima sin precedentes» y que «una vez más la señora Kirchner pone al país en una situación complicada para salvarse ella».

En diálogo con el programa del periodista Marcelo Longobardi que se emite por Radio Rivadavia, Sabsay opinó sobre lo ocurrido en la Cámara alta.

«Se trata de una situación gravísima sin precedentes. Una vez más la señora Kirchner, para salvarse ella, pone al país en una situación muy seria y complicada», expresó el abogado.

En ese marco, Sabsay se preguntó qué ocurrirá en Casación. «Lo primero que habría que ve es que va a pasar en Casación, no creo que la incorpore –a Figueroa- porque es muy probable que no lo haga, es decir, va alinearse con la Corte Suprema, sino estaría de alguna manera avalando el no observar un fallo de la Corte2», planteó.

«No tengo dudas de que la Corte va a reafirmar su autoridad como corresponde y va a señalar nuevamente la decisión que tomó, y que de una vez por todas los fallos de la Corte sean cumplidos. Es lo mínimo que podemos esperar en un país que pretende ser republicano y digo ‘pretende’ porque lamentablemente nunca salimos de una transición accidentada», argumentó el constitucionalista.

En ese sentido, desde el programa radial sostuvieron que el argumento que tiene el kirchnerismo es que una vez que el Senado aprobó el pliego, no tiene injerencia lo que haya dicho la Corte Suprema y que esto se trata de un nuevo nombramiento.

Ante esta cuestión planteada en la mesa del programa, Sasbay remarcó que el Senado «no puede revisar un fallo de la Corte. La Corte es la última instancia judicial dentro de nuestro sistema». «Están haciendo ficción como si hubiera sido un nombramiento formal y esto no fue así», lanzó.

Para finalizar, el abogado constitucionalista criticó duramente a Figueroa y la calificó como «lacayo del kirchnerismo». «No fue digna, nunca ganó nada por mérito propio», finalizo.

Por su parte, Daniel Santoro, reconocido periodista y editor de judiciales de Clarín, utilizó su cuenta de X para dar su visión sobre la aprobación de este pliego a Ana María Figueroa.

«Como dice el constitucionalista Felix Lonigro, la decisión del Senado de aprobar el pliego de la jueza K, Ana Figueroa, crea ruido político pero ‘es inconstitucionalidad’ porque ella cesó en su cargo el 9 de agosto. Obligará a la Corte a intervenir nuevamente y repetir su oposición», señaló.