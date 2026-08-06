Capi Rodríguez: «En 2027 vamos a disputar el poder con candidatos propios y vamos a pintar el Chaco de violeta»

Sáenz Peña. El presidente de La Libertad Avanza en Chaco, Alfredo «Capi» Rodríguez, aseguró que la visita de Karina Milei dejó definiciones políticas claras de cara al armado electoral de 2027.

Durante una charla con el periodista Horacio Fernández en el programa Voces de la Jornada que emite cada tarde en LT16am950 ratificó que el espacio continuará trabajando junto al Gobierno provincial, aunque preservando su identidad, sostuvo que el objetivo es consolidar el crecimiento partidario en toda la provincia y afirmó que la prioridad es garantizar la reelección del presidente Javier Milei.

«Karina Milei nos dijo que vamos por el camino correcto»

HF: La visita de Karina Milei al Chaco generó muchas expectativas dentro de La Libertad Avanza. ¿Qué balance hace de ese encuentro?

AR: Fue una reunión muy positiva. Durante más de una hora y media analizamos todo el trabajo que venimos realizando en la provincia, las capacitaciones, el vínculo con los productores y el crecimiento territorial del espacio.

Después de la reunión, incluso el jefe de prensa me comentó que Karina había quedado muy conforme. Nos transmitió que el trabajo que estamos haciendo va por el camino correcto y eso, para nosotros, es un respaldo muy importante.

Además compartimos una charla muy distendida con Karina, «Lule» Menem y funcionarios nacionales, donde evaluamos el desarrollo territorial de La Libertad Avanza en el Chaco. Nos sorprendió gratamente el nivel de seguimiento que tienen sobre lo que estamos haciendo en la provincia.

«Vamos a seguir trabajando con el Gobierno provincial, pero cada espacio conservará su identidad»

HF: Días atrás usted nos anticipaba que la relación con el Gobierno provincial iba a continuar, aunque manteniendo diferencias políticas. ¿Eso quedó ratificado durante la reunión?

AR: Absolutamente. Cada espacio tiene su propia identidad y su propio perfil político.

Nosotros vamos a seguir trabajando de manera conjunta con el Gobierno provincial porque compartimos objetivos comunes, pero eso no significa perder nuestra identidad. La Libertad Avanza seguirá construyendo su propio espacio político.

Tenemos adversarios comunes y entendemos que hoy debemos concentrar los esfuerzos en esa dirección, pero siempre preservando nuestras ideas y nuestros principios.

«Hoy tenemos un partido consolidado y en crecimiento»

HF: La reunión también mostró una foto de unidad entre todos los referentes chaqueños de La Libertad Avanza. ¿Qué significado tiene esa imagen?

AR: Tiene un enorme significado porque demuestra el crecimiento que tuvo nuestro espacio en muy poco tiempo.

En 2023 prácticamente no teníamos representación institucional y hoy contamos con una diputada nacional, un senador nacional, legisladores provinciales y dirigentes trabajando en toda la provincia.

Lo importante es que todos estamos alineados detrás del mismo proyecto político. No hay diferencias internas; estamos trabajando juntos para consolidar el crecimiento permanente de La Libertad Avanza en el Chaco.

«En 2027 vamos a competir con candidatos propios»

HF: ¿Cuál es el objetivo político que se plantea La Libertad Avanza para las próximas elecciones?

AR: Nuestro objetivo es seguir creciendo y disputar el poder territorial.

En 2027 vamos a competir con candidatos propios a intendentes y con dirigentes identificados con las ideas de la libertad.

Queremos una provincia donde la producción sea el motor del desarrollo, con menos impuestos, menos retenciones y un Estado que acompañe al sector privado en lugar de convertirse en el principal empleador.

Esa será también nuestra agenda en el Congreso Nacional. Estoy convencido de que después de 2027 la Argentina va a ingresar en una etapa de enorme crecimiento.

«La prioridad es pintar el país de violeta»

HF: ¿Cuál fue el mensaje político más importante que dejó Karina Milei durante su paso por el Chaco?

AR: Fue muy clara.

Lo primero que nos dijo fue: «Tenemos que pintar el país de violeta».

Eso significa seguir fortaleciendo La Libertad Avanza en cada provincia, consolidar el partido y trabajar para garantizar la reelección del presidente Javier Milei.

Obviamente la reelección del Presidente es el objetivo principal, pero también debemos construir un partido fuerte en todo el país.

«Santiago del Estero sigue siendo un feudo político»

HF: En las últimas horas hubo dirigentes opositores que interpretaron el resultado electoral en Santiago del Estero como un cambio de humor social respecto del Gobierno nacional. ¿Comparte esa mirada?

AR: No.

Santiago del Estero tiene características muy particulares. Es una provincia donde existe desde hace muchos años un sistema político muy consolidado.

Sucede algo similar en otras provincias donde el empleo público y las estructuras estatales tienen un enorme peso político.

Por eso no creo que pueda interpretarse ese resultado como un cambio del humor social hacia el Gobierno nacional.

Estoy convencido de que esos modelos terminan sosteniendo la pobreza y la dependencia del Estado, y nosotros proponemos exactamente lo contrario: más producción, más trabajo privado y más libertad económica.

«Quiero transmitirle esperanza a los argentinos»

HF: Para finalizar, ¿qué mensaje le gustaría dejarle a la gente?

AR: Quiero transmitir esperanza.

Estamos atravesando un momento de transición y sabemos que muchas familias están haciendo un esfuerzo enorme.

Pero estoy convencido de que la Argentina va a salir adelante.

Vamos a volver a crecer, a generar trabajo y a construir un país donde la producción sea el eje del desarrollo y no la dependencia del Estado.

Ese es el compromiso que asumimos y por el que vamos a seguir trabajando.

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