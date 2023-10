Capitanich asegura que «cumplió un ciclo», busca trabajo, y le preocupa cómo llegar a fin de mes

Resistencia. Las declaraciones del hombre que ejerció el poder político durante 16 años en el Chaco dieron cabida a risas, burlas, y otras reacciones, además de una amplia repercusión nacional.

El gobernador dijo que no sabe aún qué hará cuando en diciembre termine su mandato y que le preocupa «cómo llegar a fin de mes». Estas declaraciones para muchos fueron una humorada, y para otros tantos generó enojo y malestar que el hombre que ejerció el poder político durante 16 años, incluido cuando le levantó la mano a Peppo y lo hizo gobernador poniéndole a su hermano Dani como vice para controlarlo, y visto su perfil profesional no haya podido «ahorrar» en tantos años.

El tratamiento del asunto fue tan diverso como las líneas editoriales de los diarios, portales, canales de televisión y radios que se hicieron eco de la noticia, que obviamente también rebotó con intensidad en las redes sociales. Mientras algunos reconocieron la actitud de Capitanich de no mostrarse atado a la actividad dentro del Estado, en el cual desarrolló toda su carrera, otros oscilaron entre un abordaje centrado en lo curioso de las expresiones y el sarcasmo liso y llano.

«A partir del 10 de diciembre tengo que buscar trabajo y lo estoy haciendo, de hecho, porque es todo un tema. Tengo muchas posibilidades, de acuerdo a mi expertise profesional. Es un tema que lo quiero ver y que me preocupa y me ocupa. Es lo que corresponde hacer», dijo Capitanich a periodistas que lo abordaron en Resistencia al cabo de una actividad oficial encabezada por el gobernador.

«Es un ciclo que se ha cumplido para mí. Fueron 22 años de servicio público, 16 de los cuales estuve como gobernador y como intendente de la ciudad. He hecho un gran esfuerzo desde el punto de vista personal. Siento haber dado lo mejor de mí y es otra etapa. Por eso creo que en virtud de mis capacidades profesionales y técnicas estoy buscando una inserción laboral distinta y estoy muy contento con eso», sostuvo.

Cuando se le preguntó si existía la posibilidad de que ocupara un cargo en caso de que Sergio Massa ganase las elecciones presidenciales de este año, Capitanich dio a entender que no es algo que le interese. «No sé si la política, no es un tema que me preocupa ni me ocupa hoy. Lo que me preocupa es ver cómo llegar a fin de mes a partir de diciembre», dijo.

«No tengo intenciones, es una etapa cumplida. He hecho un gran esfuerzo porque hay que trabajar todo el tiempo como lo hice y bueno, ya está. El veredicto de las urnas es muy claro y cada uno tiene que tomar las decisiones a partir de ese veredicto», resumió.