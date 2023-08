Capitanich inauguró un centro de salud, infraestructura deportiva y electrificación

Tres Isletas. El gobernador Jorge Capitanich y la vicegobernadora Analía Rach Quiroga, inauguraron este jueves un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y electrificación rural en el paraje La Peligrosa, de Tres Isletas, obras que permitirán elevar la calidad de vida de 60 familias del lugar y de zonas aledañas. Además, el mandatario provincial entregó cámaras de seguridad para la comisaría de la localidad y habilitó el playón multideportivo cubierto en el Club Vélez Sarsfield.

“Es una gran emoción compartir estas inauguraciones junto a la comunidad, garantizando obras de infraestructura que permiten promover derechos en cantidad y calidad para el progreso de Tres Isletas y parajes cercanos y elevar la calidad de vida de toda la comunidad”, destacó Capitanich, quien estuvo acompañado de las ministras Carolina Centeno (Salud Pública) y Marta Soneira (Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible) y la referente local Marcela Duarte.

“La infraestructura edilicia, conjuntamente con las instalaciones y el equipamiento, es un pilar fundamental, junto al otro pilar que son los recursos humanos, por eso tratamos de que los agentes sanitarios sean personas que pertenezcan a la comunidad y que sientan el palpitar de la comunidad”, ratificó Capitanich en el marco de la inauguración del centro de salud.

Más y mejor atención sanitaria y recursos humanos

Con una inversión de $33.568.965, el Centro de Salud habilitado atiende a unas 60 familias de la zona. El lugar cuenta con un ambiente único para la atención del paciente en forma integral, baño y espacio de descanso para el agente sanitario, equipamiento (heladera, cocina, termotanque, escritorio, sillas, camillas, mesa de trabajo, Tablet, computadora, etcétera) y una moto para optimizar controles de madres embarazadas, hipertensión arterial y enfermedades crónicas no transmisibles y alcanzando un nivel de prevención

Al respecto, Capitanich recordó que la inauguración se enmarca en una agenda que contempla “cerca de 250 centros de salud, que fueron construidos, ampliados o refaccionados a nuevo durante nuestras respectivas administraciones” y la inversión en 52 hospitales, entre nuevos, ampliados, y refaccionados a nuevo, “para hacer una red de atención sanitaria”.

Por su parte, la ministra Centeno consideró: “Lo más importante es que las comunidades rurales puedan tener las herramientas para no tener que emigrar a las ciudades, no tener que salir de sus casas, y que, además, eso sea apoyado por dispositivos del Estado como el que estamos viendo y nos llena de orgullo”. “Cada persona es importante para nosotros y, aunque sean pocas las familias que aquí viven, necesitan un espacio, donde no sólo se pueda brindar atención a la enfermedad, sino también la construcción de un paradigma de salud que es necesario poder seguir fortaleciendo”.

Más obras de electrificación rural

En el paraje La Peligrosa, el gobernador también habilitó obras de electrificación en el rural que beneficiarán a nueve familias de la zona. De este modo la Subsecretaría de Energía de la Provincia tuvo a su cargo la extensión de redes de media y baja tensión, e instaló puestos de transformación, más obras anexas. “Esto es un avance extraordinario para generar arraigo rural”, valoró Capitanich.

En ese sentido, insistió con que se trata de “un fenómeno muy importante para la comunidad”, representando desde mejor descanso a conservación de alimentos, el Gobernador remarcó que durante su gestión se mejoraron “entre 18.000 y 21.000 conexiones rurales”, (entre lo ya ejecutado y lo que está en ejecución). “Estamos pasando verdaderamente de casi 14.700 conexiones a cerca de 36.000” insistió.

Infraestructura deportiva

En la zona urbana de Tres Isletas, Capitanich inauguró el playón multideportivo cubierto del club Vélez Sarsfield, en el que se invirtieron $39.335.943,77 a través del Ministerio de Planificación, Infraestructura y Economía, incluyendo iluminación propia e instalaciones de desagüe pluvial.

“Para nosotros es un orgullo porque el deporte promueve la inclusión social y aleja a las personas de los consumos problemáticos, previenen enfermedades crónicas nos transmisibles y constituye una fuente de vida de salud; además de ser inspiraciones de valores como amistad, compañerismo, dedicación, disciplina, esfuerzo y sacrificio, por eso invertimos en deporte”, argumentó Capitanich, remarcando los más de 13.000 millones de pesos invertidos en intervenciones en cerca de 500 instituciones de deportivas.

“Chaco tiene mayor inclusión deportiva”, celebró Capitanich, recordando que quienes tienen mecanismos de transferencia social tiene que tener certificado de escolarización, de vacunación y de instituciones deportivas.

Por su parte, el presidente del Club, Marcelo Hernández, comentó que 800 deportistas concurren diariamente a la institución, por lo que es fundamental contar con el tinglado para seguir avanzando; “las exigencias del deporte demandan que tengamos más infraestructura”, afirmó, transmitiendo el orgullo de la comunidad y comprometiendo que “seguiremos trabajando para que sea una institución cada vez más grande”, finalizó.

Municipios Seguros

Por último, en el marco del Programa Municipios Seguros, el mandatario entregó cámaras de seguridad, que representaron una inversión de $267.106.905, para promover la coproducción de seguridad ciudadana con los gobiernos locales, a través de inversión, asistencia y mejoras sustanciales que implican modernización de los centros de monitoreo municipales, profesionalización y capacitación en seguridad tecnológica y equipamiento tecnológico y de video vigilancia.