Capitanich: «Para ser Presidente no hay que pedir permiso»

Resistencia. En medio del clima electoral ya pisando fuerte este año 2023, el Frente de Todos sumó a dos precandidatos esta semana, el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli y el referente de Patria Grande, Juan Grabois.

Ahora bien, el gobernador Jorge Capitanich, quien aún no definió si se presentará en Nación o aspirará a la reelección en Chaco, lanzó una frase que no pasará desapercibida dentro del oficialismo. «Para ser Presidente no hay que pedir permiso», señaló el día previo a la visita del presidente Alberto Fernández a Chaco.

En diálogo con Radio 10 en el programa Rompiendo Moldes, el jefe del Ejecutivo provincial remarcó: «El gran problema nuestro es que la multiplicidad de candidaturas, o la soberbia de pretender imponer una idea sobre la otra, muchas veces nos impide potenciar lo mejor de nosotros mismos».

Pese a que Capitanich no se ha expresado si se presentará como precandidato a Presidente o seguirá en la provincia en busca de la reelección, señaló: «Para ser Presidente no hay que pedir permiso», y anticipó que «no se va a «excluir del debate nacional».

Las declaraciones del Gobernador se dan el día previo a la visita de Alberto Fernández a la provincia. El mandatario nacional visitará por segunda vez en lo que va del año Chaco, en esta oportunidad será para inaugurar la remodelación de una escuela en Basail.

OTRAS DECLARACIONES DE CAPITANICH EN LA ENTREVISTA

Sobre la mesa política del Frente de Todos, Capitanich destacó el encuentro y remarcó que «tuvimos una muy buena reunión en la mesa política del oficialismo, todos apuestan a la unidad, a que las PASO son irreversibles y que la ‘proscripción’ a Cristina Kirchner es inaceptable».

«Cristina Kirchner ejerce centralidad política, fue dos veces presidenta, construyó este frente que permitió ganarle a Mauricio Macri, hay un ataque desmedido del Poder Judicial con el objeto de ‘proscribirla’», indicó el mandatario chaqueño.

Sobre los comicios de este año, el jefe del Ejecutivo sostuvo que «en el peronismo hay ideas, voluntad política, tenemos que ganar las elecciones y lo vamos a hacer, unidos», a la vez que añadió: «Nuestros escenarios son distintos, sean o no candidatos Alberto Fernández, Cristina Kirchner, y el ministro de Economía, Sergio Massa».

«Si nos dejamos imponer una visión parcial, probablemente no podamos tener la visión totalizadora de lo que el pueblo demanda en estas circunstancias», enfatizó Capitanich.