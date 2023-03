Capitanich propuso reforma constitucional con convocatoria de convencionales constituyentes

Resistencia. El gobernador Jorge Capitanich inauguró el 55° período de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial este miércoles 1 de marzo. Durante su discurso desde el recinto de sesiones “Deolindo Felipe Bittel”, hizo un llamado a todos los sectores a “suscribir un nuevo contrato político, económico y social para el año 2033, en conmemoración de 50 años ininterrumpidos de democracia, para resolver problemas pendientes y mejorar al mismo tiempo la calidad institucional”.

Además, insistió con la reforma constitucional -tal como lo había planteado al inicio de su tercer mandato- y convocó a una asamblea de convencionales constituyentes el próximo 17 de septiembre. “Los convoco hoy mismo a ponernos de acuerdo y consensuar la elección de convencionales constituyentes con el objetivo de sancionar la reforma de manera inmediata, para que el próximo gobernador elegido por la voluntad popular pueda aplicarla a partir del 10 de diciembre de 2023”, adelantó.

Este proyecto contempla la obligatoriedad de una sola reelección para la gobernación sin la posibilidad de volver a ser electo; la elección de los jueces del Superior Tribunal de Justicia y de los miembros que integran los órganos de rango constitucional por concursos de antecedentes y oposición, con audiencias públicas; la limitación de los mandatos de los magistrados y funcionarios en un plazo de cinco años renovables por igual período; el juicio de residencia; y otras iniciativas que promuevan la calidad institucional de la provincia.

En ese marco también planteó la creación de una comisión entre los distintos poderes del Estado y todos los partidos políticos de cara a los 40 años de democracia, «para que el 10 de diciembre del 2023 sea una celebración democrática con todos y todas, todos los partidos políticos participando y trabajando desde ahora», dijo.

En el acto oficial estuvieron presentes la vicegobernadora Analía Rach Quiroga; la presidenta de la legislatura, Élida Cuesta, y la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Irede Isabel Grillo frente a las y los 32 diputados provinciales.

También acompañaron los ministros de Educación, Aldo Lineras; de Gobierno y Trabajo, Juan Manuel Chapo; de Industria, Producción y Empleo, Sebastián Lifton; de Planificación, Economía e Infraestructura, Santiago Pérez Pons; de Salud Pública, Carolina Centeno; de Desarrollo Social, Pía Chiacchio Cavana; de Seguridad y Justicia, Gloria Zalazar; de Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible, Marta Soneira; la secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez y la de Municipios, Beatriz Bogado y demás titulares de organismos y entes autárquicos de la provincia.

Un nuevo contrato político, económico y social hacia 2033

Durante su discurso, el gobernador hizo un balance de su gestión y realizó un llamado al consenso con todos los sectores para suscribir un nuevo contrato político, económico y social con perspectiva a 10 años hacia el 2033, buscando que los acuerdos estratégicos con diversas áreas para el desarrollo permanezcan en el futuro más allá de los gobiernos de turno.

“Esta próxima elección puede y debe marcar un rumbo de mayores coincidencias, no de mayores disidencias. De mayor cercanía no de lejanía, de optimismo creciente no del pesimismo extremo. Tenemos muchos desafíos conjuntos. Nadie se salva solo como dijo el Papa Francisco. Como ayer, hoy y siempre: unidos o dominados”, afirmó Capitanich.

En este contexto, el jefe del Ejecutivo lanzó una serie de propuestas legislativas para este año, donde se destaca la de consensuar la elección de convencionales constituyentes, con el objetivo de sancionar la reforma de manera inmediata para que el próximo gobernador elegido por la voluntad popular pueda aplicarla. La fecha que estipuló para su tratamiento fue el próximo 17 de septiembre.

Otras iniciativas que Capitanich recordó fueron la regulación del sistema de descentralización de las políticas públicas, el proyecto de salud digital y de reforma educativa, un observatorio de precios y calidad de las obras con participación de universidades y asociaciones civiles, una nueva ley de responsabilidad fiscal, financiera y de recursos humanos para garantizar previsibilidad de largo plazo, y la negociación salarial con el sistema de seguridad pública, entre otras.

Indicadores de crecimiento para el Chaco

“Juan Domingo Perón decía que la conducción se mide por resultados”, expresó Capitanich durante su discurso, donde destacó que en sus tres mandatos constitucionales, el Producto Bruto Geográfico provincial (PBG) creció 61,7%, lo cual implica un promedio de 5,6% anual acumulativo, mientras que la tasa de desempleo en el tercer trimestre del año 2022 indica un equivalente al 4 %.

“Durante el año 2022 crecimos 5,36%, esto implica 13,4% respecto al año 2020, marcando una recuperación progresiva en un contexto de pandemia, guerra internacional, sequía y elevada inflación”, añadió.

En cuanto al resultado fiscal primario, durante el ejercicio fiscal 2022 fue positivo, alcanzando 10.768 millones de pesos, mientras que el resultado fiscal financiero también fue positivo y alcanzó a 3.330 millones de pesos.

El desendeudamiento sistemático de la provincia permitió reducir el stock de deuda en precios constantes del año 2023, pasando de un monto equivalente a 711.000 millones de pesos en el año 2004 a 130.000 millones de pesos en el año 2023. A su vez, la relación Deuda-PBG se redujo del 43,8% en el año 2007 al 6% durante el año 2023.

Además, en ese sentido, Capitanich ratificó: “No vamos a tomar deuda en el mercado internacional para gastos corrientes”, destacando que la única toma de deuda en moneda extranjera por parte del Estado provincial es con organismos multilaterales de crédito para el desarrollo de obras públicas.

“Estos resultados muestran superávit fiscal primario y financiero por tres años consecutivos que, junto al proyectado para el año 2023, permitirá lograr por primera vez en la historia constitucional de nuestra provincia, con 70 años de evolución fiscal, cuatro años consecutivos con resultados fiscales positivos y desendeudamiento. Durante el período 2007-2015 obtuvimos en promedio superávit fiscal primario y financiero positivo, pero con tres años de déficit producto de escenarios internacionales de crisis financiera”, subrayó.

La importancia de consolidar resultados fiscales positivos, remarcó Capitanich, radica en que permiten “obtener un fondo de estabilización fiscal y el diseño de políticas públicas anticíclicas a los efectos de sostener la actividad económica”.

Expansión del empleo

El mandatario también destacó, con datos suministrados por las administradoras de riesgo de trabajo, lo referente a la expansión del empleo que existe en la provincia desde el 2007 hasta la actualidad, sosteniendo que se pasó de 49.280 puestos registrados a 101.089 en noviembre del año 2022. “Hoy, la composición del empleo formal en nuestra provincia muestra que el 62% de los ocupados se desempeña en el sector privado, mientras que el 38% lo hace en el sector público nacional, provincial y municipal”, resaltó.

Además, indicó que en el período 2020-2023 las inversiones superarán los 300 millones de dólares, con 6.600 empleos directos que marcan un sendero de desarrollo en 20 cadenas de valor. “Esto no es casualidad sino causalidad y diseño específico de políticas públicas”, sostuvo Capitanich.

Desafíos hacia el futuro

En una mirada a futuro, Capitanich hizo hincapié en su discurso sobre los diferentes desafíos que le depara al Gobierno, enumerando cuestiones como el saneamiento integral de las empresas públicas, el financiamiento del déficit previsional que lo ejecuta el tesoro provincial, una mayor inversión de recursos en salud y seguridad pública, fortalecer el uso de la tecnología, resolver los conflictos con los piquetes que dañan la convivencia social cotidiana, y la conclusión definitiva del segundo acueducto del interior, entre otros.

“Tenemos desafíos permanentes como toda gestión de gobierno. El problema político implica una conjugación de soluciones parciales para inconvenientes múltiples. Es imposible resolver todos los problemas, y las soluciones no sólo dependen del Estado. No cabe la menor duda que hemos resuelto muchos problemas, pero tampoco cabe la menor duda de los problemas que aún subsisten”, finalizó el gobernador.

«Saneamos las empresas del Estado»

Durante su discurso, el mandatario aseguró que “en este período de gobierno saneamos las empresas del Estado”. Remarcó que la empresa Secheep paga regularmente sus obligaciones a Cammesa, y destacó la reducción de 12.000 millones de pesos de los pasivos adquiridos en períodos anteriores. “Hoy el Estado provincial paga sus facturas como cualquier usuario o contribuyente”, ratificó y agregó: “Estamos en situación de cumplimiento regular, pagando en forma sistemática las obligaciones del Estado provincial”.

Recordó que Sameep inició un proceso de saneamiento integral con inversiones, equipamiento y terminación de obras para llegar a 400.000 usuarios a lo ancho y a lo largo de la provincia. Mientras que Ecom y Everon consolidan las inversiones y la prestación de servicios mayorista y minorista con tecnologías de última generación “para construir una provincia digital”.

Capitanich valoró además la situación de Lotería Chaqueña, que “obtiene 4.000 millones de pesos de rentabilidad anual que se vuelcan al deporte, al turismo y a la cultura con el objeto de garantizar derechos a chaqueñas y chaqueños”, finalizó.

Respecto a los usuarios de energía eléctrica, planteó la situación en torno a la regulación del costo de las tarifas públicas: “Secheep posee 374.252 clientes residenciales de un total de 468.000 usuarios del servicio eléctrico. Del total de usuarios residenciales casi 100.000 no se inscribieron en el subsidio, por lo tanto, recibieron el pleno del aumento del VAD y mayorista de la tarifa nacional, con un impacto del 166%. El VAD que es la percepción de la distribuidora equivale al 51,4% del total del aumento, es decir, prácticamente la mitad de la inflación anual”, detalló.