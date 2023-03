Capitanich volvió a criticar a la Oposición por el tema PASO provinciales

Sáenz Peña. El gobernador chaqueño Jorge Capitanich consideró que se dan circunstancias muy particulares en la clase política chaqueña, «predican la democracia, pero cercenan las discusiones y los debates políticos», dijo.

Establecido el esquema electoral del Chaco, Capitanich se refirió a las elecciones PASO y generales en la provincia del Chaco, y recordó que serán el próximo 18 de junio, las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias; y las elecciones generales serán el 17 de septiembre. «Hemos intentado primero una reforma en el sistema de elecciones primarias porque alguien que no tenga disputas internas no se vea obligado a participar, además del gasto enorme e innecesario. Pero con la Oposición de la provincia del Chaco lamentablemente no se puede dialogar, porque no se puede arribar a ninguna conclusión», dijo.

Argumentó que es por «una razón muy sencilla: están en contra de todo. Por un lado, predican y pregonan la democracia y por otro lado lo único que hacen es cercenar las discusiones y el debate político».

Participando en LT 16 Radio Sáenz Peña afirmó que «es un problema serio, porque si no generamos alternativas para obtener el quorum en la Cámara de Diputados, no habría tratamiento legislativo de ninguna iniciativa».

Al ser consultado si sigue encuestas, indicó que «mi principal encuesta es la concepción que tengo de caminar la provincia todos los días y todo el día. Tener convocatoria de carácter multitudinario, y a su vez tener un contacto directo con cada uno de los sectores».

Y recordó que la provincia del Chaco tiene resuelto el tema fiscal, «como nunca antes, ahora tiene un programa fiscal financiero de desendeudamiento, hemos desendeudado la provincia. Con el gobierno opositor la provincia tenía 711 mil millones de pesos de deuda, nosotros la bajamos a 130 mil millones de pesos».

Prosiguió diciendo que «la Oposición tenía déficit fiscal acumulativo, y nosotros tenemos superávit fiscal. Tenemos un crecimiento del producto geográfico 5,7 anual acumulativo, y liderazgo en la creación del empleo formal».

«Si hay algo que no presto atención es a las encuestas de opinión, porque cuando la oposición era gobierno ellos operaban con las encuestas. Y después siendo oposición, siempre aparecen las encuestas. Pero siempre ganamos todas las elecciones. Es un tema que no me corresponde opinar, yo cité hoy que tenemos diferencias significativas, y que la gente se expida y veremos qué es lo que sucede en cada una de las elecciones», dijo el gobernador del Chaco.

En otro punto, dejó en claro que es necesario establecer una comparación, «porque ninguno de los opositores hoy en competencia puede superar la cantidad de viviendas que hizo, nosotros terminaremos de concretar 75 mil», y dijo que «tampoco hicieron un solo kilómetro de ruta, nosotros 1300 km ya ejecutados».

«En fibra óptica, la oposición no hizo un solo kilómetro, con lo importante que es para la coordinación y la agenda digital, nosotros hicimos el equivalente a 3.000 kilómetros, ahí nomás ya estamos goleando», dijo irónicamente.

«En pavimento urbano, habrán realizado 100 cuadras como máximo, y nosotros ya llevamos hecho 14 mil kilómetros. Entre todos los candidatos opositores habrán realizado dos escuelas, mientras que nosotros terminaremos esta gestión con 820 escuelas. Lo mismo parque industriales», enfatizó.

«No hay competencia, y también es importante que la gente también comience a comparar, sino cualquiera cree que tiene pretensiones y muchos de ellos tienen ya 30 años de política. Y nunca hicieron nada», aseguró para cerrar.