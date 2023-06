Caso Cecilia: Fernando Burlando aclaró que “no existió ningún llamado”

Resistencia. Así se refirió el abogado de la familia de la joven al hablar sobre una supuesta comunicación entre el gobernador Capitanich y Emerenciano Sena, quien está detenido e imputado en la causa por la desaparición de Cecilia. Previamente, en rueda de prensa, el mandatario había desmentido una publicación periodística sobre el tema.

El abogado Fernando Burlando, que formar parque del equipo de profesionales que asisten legalmente a la familia de Cecilia Strzyzowski, aseguró en la noche de este martes que “no existió ningún llamado”, refiriéndose a publicaciones en algunos medios nacionales sobre una supuesta comunicación entre el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, y el dirigente Emerenciano Sena, luego de la desaparición de Cecilia.

A la salida de la Fiscalía, en Resistencia, Burlando fue consultado por el supuesto llamado entre el gobernador y Sena y, luego de negar la existencia de esa comunicación, agregó: “Precisamente vinimos a constatar sobre ese tema”.

Por otra parte, el fiscal Jorge Gómez -integrante del Equipo Fiscal Especial- confirmó este martes ante los medios que en el expediente judicial no existe ninguna referencia a tal comunicación entre Emerenciano Sena y el gobernador del Chaco en días posteriores a la desaparición de Cecilia. “A ese tipo de pruebas no las tenemos incorporadas en el expediente. Hoy eso no está”, expresó.