Caso del camionero asesinado: “Seamos serios”, reclamó la ministra Zalazar

Resistencia. «No hay ningún indicio en esta causa que nos indique que existe alguna intervención de ningún grupo narco. No hay ningún indicio, entonces, seamos serios», afirmó la ministra de Seguridad y Justicia del Chaco, Gloria Zalazar. En ese sentido, pidió seriedad en la difusión de versiones extraoficiales. También descartó que haya algún detenido implicado en el caso en la provincia de Corrientes. No obstante, aclaró que «un buen investigador no descarta ninguna hipótesis».

“Se produjo un hecho que conlleva una situación de un intento de robo, que ahora podremos o no determinar si era el dinero o el camión propiamente dicho, que terminó con el fallecimiento de quién conducía el camión”, precisó Zalazar sobre el hecho ocurrido este miércoles en la zona de Concepción del Bermejo.

“Hay indicios, hay pistas y todos esos indicios y esas pistas se trabajan, no se descarta nunca ninguna hipótesis. En una buena investigación uno no descarta una hipótesis”, reconoció.

La ministra señaló que la investigación está a cargo del fiscal de Sáenz Peña, Gustavo Valero, quién decidió una búsqueda a través de rastrillajes en las zonas donde hay indicios de la presencia de alguna persona que tuvo algún tipo de vinculación con este hecho y la búsqueda de una camioneta blanca que fue partícipe del intento de robo y con el identikit conformado a partir de testimonios de quienes vieron la situación.

“Ayer estuve en Concepción del Bermejo con el equipo que está haciendo el rastrillaje. Está sumado desde el primer momento por decisión del fiscal y por la colaboración como auxiliar de la justicia de la Policía del Chaco, con canes, el equipo de búsqueda a través de los drones, la Dirección Rural, porque tenemos que buscar también en el campo; la Policía Caminera, patrullando las rutas provinciales y nacionales en la zona para tratar de detectar la camioneta blanca, y en los puestos limítrofes de la Policía Caminera la detección de vehículos sospechados con las características del que está indicado como partícipe del hecho. Eso es lo que hay en este momento de manera oficial”, precisó Zalazar.

Además, la ministra reveló que se comunicó con las policías de las provincias vecinas para que colaboren en la búsqueda del sospechoso, a partir del identikit difundido públicamente.

Por otro lado, aclaró que es el Gabinete Científico del Poder Judicial el que recolectó todos los elementos de la escena del crimen y que se está llevando a cabo del análisis de todo ese material.

“Las investigaciones serias se tratan con información oficial”

Con respecto a la profusión de versiones extraoficiales que circulan desde producido el hecho, la ministra fue tajante al afirmar que “las investigaciones serias se tratan con información oficial”. En ese sentido, advirtió que “hay que ser serios en estas cosas, no hay que generar expectativas en términos de hipótesis de investigación acerca de hacía dónde se va porque luego la expectativa queda trunca”.

“Hay un fiscal, una policía interviniendo, colaboración de las policías del resto de las provincias, y nosotros tenemos pistas ciertas que no las voy a decir porque tienen que ver con esto, con guardarse un poco la pista y esto la maneja la Dirección de Investigación de la Policía juntamente con el fiscal”, subrayó.

Una de las versiones que desmintió Zalazar es la de un supuesto detenido en la provincia de Corrientes vinculado al crimen del camionero. “No existen detenidos en Corrientes vinculados con causa alguna de la provincia del Chaco, no ha sido notificado de manera oficial”, aclaró.

Por último, descartó que el asesinato del camionero esté vinculado al narcotráfico. “No hay ningún indicio en esta causa que nos indique que existe alguna intervención de ningún grupo narco. No hay ningún indicio, entonces, seamos serios”, reclamó la ministra de Seguridad y Justicia.