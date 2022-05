Caso Echeverría: «si hubiese tenido puesto el casco no hubiésemos estado hablando de esto»

Sáenz Peña. La frase corresponde al defensor del acusado de matar a Adriana Echeverría. El abogado Daniel Burlli durante el juicio que se celebra busca que se recalifique el delito a homicidio culposo. Hoy viernes se podrían escuchar los alegatos.

El juicio por la muerte de Adriana Echeverría, fallecida el año pasado cuando fue abordada por un motochorro en Sáenz Peña, más precisamente en calle 11 entre avenida 2 y 4, continuará este viernes.

DiarioChaco menciona que este proceso judicial comenzó el pasado 28 de abril, con el único testimonio de la madre de la víctima, quien estaba con ella al momento del crimen.

Se realizó posteriormente una audiencia para analizar tres videos existentes en el expediente correspondientes al día del hecho. Uno de ellos filma un comercio sobre calle 11, donde ocurrió el ataque; otro filma la calle 9 y 000; y el restante un cajero de la Ferichaco.

Las partes, el abogado defensor Daniel Burlli; la querella Mauricio Massin y el titular del Ministerio Público, Carlos Rescala, recibieron una copia de los videos para que sean analizados. Este viernes, en la continuidad de la audiencia, las partes debatirán en tal sentido.

El abogado defensor, Daniel Burlli, se refirió a los videos y dijo: «Hay videos que son claros, como el de la puerta del cajero en Ferichaco donde se lo ve al imputado. Pero estamos hablando de la calle 2 y 9, ahí se lo ve claramente que está en el cajero como cualquier persona, pero no aporta ni saca nada».

Luego, agregó: «El de la calle 9 y 000 tampoco aporta nada que pueda involucrar a mi cliente». Y respecto al último, señaló: «Ahí se lo ve, pero no se logra ver que la haya empujado, se ve claramente que cae la señorita de una forma lamentable y rueda el casco, lo que significa que si hubiese tenido puesto el casco no hubiésemos estado hablando de esto».

En este punto, la defensa de Fedy Fernández manifestó: «La madre lo ha manifestado en sla, que llevaban los cascos pero no puestos. Una fatalidad, una desgracia. La entiendo a la madre, pero tampoco es justo que se esté condenando injustamente a una persona».

Burlli sostiene que «si los videos no aportan los elementos necesarios», no se lo puede imputar a su defendido, y tampoco «se puede hacer una valoración emotiva de una sentencia, y no tiene que haber lugar a dudas que para que se lo puede condenar tiene que haber elementos más que suficientes. No debe haber margen de error, porque sin duda van a tener que aplicar el ‘induvio pro reo’, además del pedido de calificación de homicidio en ocasión de robo a homicidio culposo».

En caso de que no exista objeciones de las partes sobre los videos a analizar, las condiciones estarían dadas para realizar los alegatos ese mismo día. Luego, tras una espera de 10 días, se podría conocer la sentencia de la jueza Fany Zamateo.