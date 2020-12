Cipolini acompañó el balance anual de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana

Sáenz Peña. En conferencia de prensa que tuvo lugar durante la mañana del martes, el intendente Bruno Cipolini junto al subsecretario de Gobierno, Rafael Acuña y el subsecretario de Seguridad Ciudadana, José Falcón, presentó el balance de las acciones de prevención llevadas a cabo por dicha área en materia de seguridad.

“Hay una preocupación del vecino sáenzpeñense en relación a la seguridad pública, quizás no es de este año, tampoco es algo privativo de la ciudad, sobrevuela la provincia y el país. El hacernos cargo no quiere decir que desde el municipio tengamos todas las herramientas para ofrecer una solución. En ese sentido, quiero decir que como municipio no podemos atender los problemas del sistema penitenciario, no somos el sistema judicial y tampoco la fuerza de seguridad, pero estamos convencidos que como municipio podemos aportar desde la prevención como lo venimos haciendo desde hace algún tiempo, ya desde gestiones anteriores”, dijo el Intendente.

Por otro lado, remarcó que se han realizado una serie de acciones y adelantó que elevará una serie de propuestas al señor Gobernador y al Superior Tribunal de Justicia, que tiene que ver con detalles que hacen al funcionamiento y los recursos de las fuerzas de seguridad, y al funcionamiento y los recursos del sistema judicial y sobretodo del Ministerio Público Fiscal en Presidencia Roque Sáenz Peña.

“Estamos convencidos que con pocos recursos y algunas decisiones correctas puede mejorar mucho el funcionamiento de todo el sistema en general”, sostuvo Bruno Cipolini.

Las acciones de la Subsecretaría

En cuanto a las acciones llevadas a cabo durante el 2020, el subsecretario José Falcón comentó que se realizaron 58 reuniones en distintos barrios y seis en instituciones como establecimientos educativos y demás.

Se entregaron 69 alarmas vecinales, las cuales son brindadas de forma gratuita por el Municipio. A través de la Dirección de Convivencia Vecinal se reconocieron dos comisiones vecinales de pueblos originarios. Además, dicha dirección intervino en 47 sectores barriales, realizando desmalezado y cuneteo, y realizaron intervenciones en comisarías, servicio penitenciario provincial y establecimientos educativos.

Se iniciaron corredores seguros a principio de año, con cinco motoristas, que en el mes de abril quedó sin efecto producto de la pandemia. El personal de la Dirección de Prevención Civil realizó controles en los accesos a la ciudad.

También se creó la guardia ciclista municipal, la cual cuenta con seis personas que realizan recorridas preventivas. La dirección de Monitoreo y Vigilancia realizó la migración de todas las cámaras del sistema de radioenlace al de fibra óptica. Se comenzó, junto a la Subsecretaría de Modernización, la instalación de nuevas cámaras de seguridad, ampliación y remodelación de dicha dependencia.

Se creó la oficina de registro provisorio municipal de ciclomotores y motocicletas, con el objetivo de identificar fehacientemente al poseedor del vehículo y potenciar la regularización. Por otro lado, mediante la firma de un convenio se creó la guardia preventiva de Bomberos Voluntarios.

Pese a que fue un año difícil y complejo se han realizado múltiples acciones que aportan a la seguridad y refuerzan la prevención en toda la ciudad.