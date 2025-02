Circulan imágenes de supuesto robo de combustible de los equipos generadores del Hospital

Sáenz Peña. Hace algunos días se denunció en medios de la capital que los equipos de generación eléctrica alternativa del «4 de Junio» no funcionan por falta de combustible. La Dirección del nosocomio negó que eso sucediera. Tras eso se viraliza la imagen que grafica esta nota y la fuente asegura que «se chorean» el combustible a plena luz del día.

La imagen corresponde a la semana pasada, y se aprecia a dos personas cargando combustible en un vehículo particular. «Choreo de gasoil Hospital. Ese viejo hoy medio día estaba en ese sector, cerca del Odontológico», cita el mensaje enviado por un lector.

Se trata de una imagen del pasado miércoles 5, donde al costado de los generadores que fueron objeto de quejas y de críticas en medios capitalinos, aparecen dos personas cargando combustible en un vehículo particular con un bidón.

Sobre las criticas por el supuesto no funcionamiento de los generadores, desde la Dirección del nosocomio se negó la veracidad de la información y que eso sucediera. Incluso una fuente directiva consultada indicó que «los generadores se encienden de manera automática ante un corte, no podemos dejar el hospital sin luz». Además indicó que «hay uno al que se le esta haciendo el service de los inyectores, pero los demás funcionan», agregando que «los que dicen que no andan o que no hay combustible para eso deben ver como hoy los números son distintos porque en la gestión anterior esos grupos consumían combustible como si vivieran prendidos».

Es decir que la actual gestión culpa a la anterior de una sobrefacturación en combustible, es decir, números inflados. Sin embargo tras eso se viraliza la imagen que grafica esta nota y la fuente que envía la postal asegura que «se chorean» el combustible a plena luz del día.

¿Se habrá investigado? ¿El chofer de Cristian Rivas, el funcionario municipal que va a la guardia a patotear al personal, y que fue contratado para hacerse cargo del monitoreo y la vigilancia, habrá actuado en consecuencia? ¿Sabrá el ministro Rodríguez y el gobernador que se estarían robando el combustible que debiera asegurar el funcionamiento de los generadores?

