Con su jura ante la Asamblea Legislativa, Javier Milei es el nuevo Presidente de la Nación

Buenos Aires. El juramento fue tomado por la vicepresidenta saliente Cristina Fernández de Kirchner, mientras en el recinto los asistentes coreaban «Libertad, libertad». El presidente Javier Milei afirmó que «de corto plazo la situación empeorará» pero expresó que, «luego, veremos los frutos de nuestro esfuerzo habiendo cambiado las bases de un sistema sólido».

En tanto, Victoria Villarruel juró a las 12 como Vicepresidenta de la Nación para los próximos cuatro años ante la Asamblea Legislativa reunida en el recinto de la Cámara de Diputados del Congreso nacional. El juramento fue tomado por la vicepresidenta saliente, Cristina Fernández de Kirchner.

«No va a ser fácil: 100 años de fracaso no se deshacen en un día pero hoy es ese día; terminamos el camino de la decadencia y comenzamos a transitar el camino de la prosperidad. Tenemos la resiliencia para salir adelante», afirmó el flamante mandatario en su primer discurso, pronunciado en las escalinatas desde el Congreso, en el que propuso un «nuevo contrato social en el que el Estado no dirija nuestras vidas sino que vele por nuestros derechos» y en el que advirtió que, «quien corta las calles, no recibirá asistencia de la sociedad: el que corta no cobra».

«Hoy comienza una nueva era en la Argentina» y «damos por terminada una larga y triste historia de decadencia y declive, y comenzamos el camino de reconstrucción de nuestro país» desde las escalinatas del Congreso nacional, acompañado por la vicepresidenta Victoria Villarruel, sus funcionarios designados e integrantes de las delegaciones extranjeras, entre ellos el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.