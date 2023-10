Con un mensaje del Papa Francisco, comenzó el VI Congreso Misionero Nacional

San Luis. El pontífice destacó la misionalidad como una dimensión del corazón cristiano y alentó a los jóvenes misioneros reunidos en San Luis a no tener miedo: «Juéguense y dejen misionar al propio corazón».

Grupos de todas las regiones pastorales participan desde hoy y hasta el domingo del VI Congreso Misionero Nacional (Comina6), que se desarrolla en el colegio Don Bosco, de la diócesis de San Luis, con el lema «Argentina, con la fuerza del Espíritu, testigos de Cristo».

Las actividades formales comenzaron con una animación y palabras de bienvenida del director diocesano de Obras Misiones Pontificias, Claudio Navarro, quien aseguró: “San Luis va a ser el corazón del país” y pidió que “sean días de mucha alegría junto al Señor y a la Virgen”.

Tras escuchar la canción oficial del Comina6, escrita por el sacerdote Juan Barrios, y de danzas típicas a cargo del Ballet Despertares, ingresaron al patio del colegio la imagen de la Virgen María; y reliquias de Santa Teresita de Jesús, San Francisco Javier, beata Mama Antula y los intercesores de las misiones, entre ellos el beato mártir Wenceslao Pedernera.

Tras un momento de adoración eucarística, el obispo de Neuquén y presidente de la Comisión Episcopal de Misiones, monseñor Fernando Croxatto, parafraseó el lema del congreso e invitó a repetirlo. Luego contó un cuento sencillo, e invitó a compartir las mejores semillas de cada uno: “Lo mejor que tenemos dentro tenemos que compartirlo”.

“Ojalá que el viento del Espíritu sople en cada corazón para que demos el fruto que el Señor espera de este congreso”, concluyó.

Monseñor Gabriel Barba, obispo anfitrión, también dio la bienvenida a los participantes del congreso, al que calificó de “una riqueza para la Argentina y para nuestra diócesis”.

Mensaje del Papa Francisco

A continuación, el Papa Francisco sorprendió a los presentes con un videomensaje, en el que destacó la misionalidad como una dimensión del corazón cristiano.

“La misionalidad es una dimensión del corazón cristiano. Cuando a vos te bautizan te incorporan a la Iglesia, que es misionera que recibió el mandato de Jesús: ‘vayan evangelicen, prediquen, den a conocer la Buena Noticia”, recordó.

“Una Iglesia en movimiento. Cuando la Iglesia no está en movimiento, se estanca; y no se olviden de que puede pasar lo mismo que con el agua. El agua estancada es la primera que se corrompe. Es decir, una Iglesia que no es misionera, es una Iglesia corrompida, que se corrompe; porque le falta esa dimensión que le da la misión y ese oxígeno espiritual”, advirtió.

El pontífice también planteó: “O somos cristianos católicos misioneros, o somos enfermos. Que la misionalidad no sea la frutilla de la torta; es la torta.

“La misionalidad es esa dimensión que ustedes tienen que ir llevando adelante. No tengan miedo, juéguense y dejen misionar al propio corazón, que Jesús misione en ustedes”, indicó el Papa, invocando la protección de la Virgen para que los acompañe en ese camino.

El Congreso tendrá diferentes momentos: animación, ponencias, trabajos en grupo, y cada región del país participará con una exposición. Podrá seguirse a través de redes sociales, entre ellas Facebook 6to. Congreso Misionero Nacional – Argentina.