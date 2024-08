Conflicto en Zona Sanitaria: ATE reclama licencia para un precarizado y monta un paro contra la administración de Gómez

Sáenz Peña. El médico José Ariel Gómez enfrenta un conflicto con el gremio que reclama una licencia para Víctor Castillo, denunciando que se le niega por su condición de precarizado.

“Lamentablemente seguimos acá con esta medida de fuerza. No hay diálogo por parte de las autoridades simplemente y toma medidas arbitrarias unilaterales que después no establece ningún tipo de diálogo sino que realmente violan todos los derechos de los trabajadores y eso nosotros no lo vamos a permitir.”, expresó Ricardo Luna.

«Castillo es un miembro de la Comisión Directiva de ATE, también de la CTA en la CTA Autónoma, que fue electo en el año pasado mes de agosto respectivamente, es miembro de la Comisión Directiva. Por lo tanto, el compañero tiene derechos legítimos que fue adquirido, que adquirido, que tiene legitimidad y tiene legalidad. ¿Por qué? Porque fue electo por los compañeros en elecciones democráticas, competitivas y que fueron autorizadas por el Ministerio de Trabajo y también por lo que serían todos los órganos de supervisión de una elección en un sindicato nacional, en este caso se le niega una licencia, un pedido de licencia que le corresponde. Alude que es un personal transitorio, no es un personal de planta, es lo que es realmente totalmente discriminatorio», señaló el sindicalista.

Según sostuvo la situación se enmarca en «una persecución sindical, porque a estos compañeros el contrato de servicio le dan licencia por insalubridad, le dan licencia anual extraordinaria, le dan licencia de invierno, cuando la única licencia que le niegan es la licencia sindical».

Por su parte Castillo señaló: “Voy a estar encadenado porque me están negando un derecho que yo fui elegido por los trabajadores, no fui elegido a dedo. Yo fui elegido por los trabajadores. Me da mucha bronca porque el gobernador había dicho que se iba a encargar de la salud pública y al final no está haciendo nada. No llama al diálogo».