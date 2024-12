Controles policiales vehiculares: qué se pide para circular por las rutas chaqueñas?

Resistencia. Se deberá contar con balizas y matafuegos normalizados, y también hay que llevar encendidas las luces bajas a toda hora. La documentación, para el caso de las cédulas, es válida tanto en formato físico como digital. También se exige la VTV obligatoria vigente.

Como todos los años, se han presentado a principios de diciembre los operativos coordinados por el Ministerio de Seguridad y la Subsecretaría de Seguridad Vial de la Provincia. Este es un mes en que la circulación de vehículos se hace más intensa por distintos eventos y las fiestas de fin de año, y aumenta aún más en las vacaciones de enero y febrero.

Ante la confusión que generaron anuncios mediáticos que se han hecho en los últimos tiempos desde Nación y que aún no se han puesto en práctica, NORTE consultó a funcionarios de la División Caminera de la Policía del Chaco a fin de contar con información precisa sobre los requisitos que se deben cumplir para circular por las rutas de la provincia.

En los controles se solicitará la siguiente documentación vigente: Documento Nacional de Identidad (DNI) del conductor; licencia de conducir; cédula de identificación vehicular; Revisión Técnica Obligatoria; constancia de póliza de seguro y comprobante de pago de la patente del vehículo.

También se deberá contar con balizas reglamentarias y matafuegos normalizados.

Se debe circular con luces bajas encendidas las 24 horas del día. Todos los ocupantes deben tener colocados el cinturón de seguridad. No puede haber un número mayor de viajeros que de cinturones en el vehículo. Los niños menores de 12 años deben viajar en el asiento trasero, y los más pequeños en silla con sistema de retención infantil.

Si se viaja en motocicleta, es obligatorio que conductor y acompañante lleven puestos cascos de protección y chalecos reflectivos.

En todos los puestos fijos y móviles se realizarán controles de alcoholemia las 24 horas del día.

LO FÍSICO Y LO DIGITAL

La comisaria mayor Mónica Núñez destacó además que «un detalle importante es que ha entrado en vigencia la Disposición 408/2024, que permite que se pueda circular y salir del país con la Constancia de Documentación Nominal Asignada, que se tramita y es otorgada por los registros del automotor. La medida que se ha tomado en virtud de la falta de plásticos para confeccionar las cédulas de identificación de los vehículos rodados».

«Es importante instalar en el celular la aplicación Mi Argentina. En ella se puede cargar hasta la licencia de conducir si es nacional, como se da en el caso del Municipio de Resistencia. La única advertencia es contar con datos para poder conectar el dispositivo en el momento del control, ya que si no es imposible corroborar la documentación por vía digital. No sirve aportar imágenes, ya que no cuentan lógicamente con un código QR que permita validarlas. Además, la cédula azul y la revisión técnica vigentes son obligatorias», añadió.

Compartir