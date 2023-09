Contundente victoria de Oestmann y García Solá en las elecciones de UNCAus

Sáenz Peña. Fue contundente la ratificación de la conducción que, desde 2018, ejercen Germán Oestmann como Rector y Manuel García Solá como Vicerrector, al frente de la Universidad Nacional del Chaco Austral en las elecciones de hoy en que se renovaron los Consejeros Superiores y Departamentales de esa casa de altos estudios.

En el Claustro Docente el liderazgo de la dupla fue rotundamente ratificado para el período de 4 años que se iniciará el próximo 10 de Octubre cuando se realice la Asamblea Universitaria, obteniendo 189 votos. La oposición, estuvo expresada en algunos candidatos que patrocinó Omar Judis -él mismo se postuló como candidato-, ex Rector de la Universidad, que obtuvo 4 votos, a pesar de haber realizado una maniobra judicial para suspender las elecciones que le fue denegada por la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, ante lo cual informó que no se presentarían a las elecciones, actitud que era previsible ya que no logró reunir la cantidad de postulantes para conformar una Lista. También el Sindicato SIDIUNCAUS, liderado por Fabiana Maguna impulsó candidatos para la categoría Auxiliares Docentes , obteniendo 43 votos.

En Graduados adónde Franja Morada había presentado a su ex Consejero Superior Santiago Baez Rojas, la conducción de la Universidad obtuvo un cómodo triunfo por 123 a 101 votos, ratificando su supremacía desde los orígenes de la Universidad.

En el Claustro de No docentes la Lista oficialista de Oestmann y García Solá también se impuso por 113 votos a 30 del candidato de Judis.

De los 21 miembros de la Asamblea Universitaria, Oestmann y su compañero de fórmula tienen garantizada la reelección por los próximos 4 años, ya que reúnen el total de los Consejeros Docentes, No Docentes, Graduados y del Consejo Social Comunitario.