Cronograma PASO: Se inicia la campaña electoral de cara a la Gobernación

Resistencia. Este viernes iniciará la campaña electoral de cara a las PASO que se realizarán el domingo 18 de junio. Ese mismo día también se aprobarán las boletas por parte del Tribunal Electoral y comenzará a exhibirse el padrón definitivo de electores, además de iniciar la inscripción de voluntarios para trabajar como autoridad de mesa.

Diez días después del inicio de la campaña electoral, comenzará a difundirse en medios audiovisuales el spot de cada uno de los espacios que competirán en las primarias.

Más allá de que oficialmente este 19 será el día en que cada alianza expondrá cómo encarará su campaña proselitista, muchos de los candidatos llevan tiempo exponiendo ideas, fijando posición y lanzando diversas críticas.

El Peronismo de Coqui

El Frente Chaqueño repite la fórmula Jorge Capitanich- Analía Rach Quiroga, quienes el pasado 2 de mayo encabezaron un acto presentando propuestas de Gobierno, aglutinadas cada una de ellas en el «Plan Quinquenal». En ese acto, el Gobernador comprometió a sus candidatos a diputados y a intendente a firmar un acta compromiso con 9 iniciativas legislativas.

«Les pido que hagamos una campaña ejemplar, sin agravios, sin injurias, sin violencia, con democracia, con corazón, respetando al otro, la democracia llegó para quedarse», pidió el mandatario en el acto cuyo eslogan fue «Una provincia, un corazón», esta vez el tradicional corazón del Frente Chaco Merece Más fue remplazado por uno más irregular y con otra variación de colores.

Durante su discurso, el mandatario aseguró que en 2007 se comprometieron con generar 100.000 empleos privados formales, agua potable para todos y aulas limpias y cómodas. «Hemos cumplido. Hoy tenemos 101.390 empleos privados formales de 534.000 trabajadores, sobre 1.146.000 habitantes», expresó.

En la presentación del Frente Chaqueño, Capitanich defendió su gestión, expresó que lo que prometieron lo cumplieron y habló de nuevos compromisos. «El primer principio es que queremos darles oportunidad a los jóvenes para la construcción traspasamiento generacional ordenado. Los dueños del cambio no son ellos, somos nosotros», indicó.

La UCR y el PRO con dos propuestas

Juntos por el Cambio dirimirá a su candidato a gobernador entre la fórmula encabezada por Juan Carlos Polini-Delfina Veiravé y la de Leandro Zdero- Silvana Schneider.

El actual diputado nacional y ex intendente de Coronel Du Graty viene recorriendo distintas localidades del interior, también se refirió mediante diversos comunicados a temas de actualidad con fuertes críticas al gobierno provincia. «Las facturas de Secheep representan hoy un 20 o 30% de un salario o una jubilación, no hay lógica, cuando uno ve la variabilidad de las facturas es como que de pronto habitan los domicilios el doble o triple de personas, o como si se hubiesen incorporado una gran cantidad de electrodomésticos y no es así, y sumado a esto, el Gobernador ofrece un crédito en 3 cuotas para pagar, es la primera vez que ocurre esto, las familias no saben si pagar la luz o comer», fue uno de los últimos cuestionamientos del candidato que se presenta a sí mismo como farmacéutico, productor agropecuario y empresario algodonero.

Leandro Zdero también hizo público los diversos recorridos al interior y hasta el momento gran parte de su comunicación se centra en temas de la actualidad con críticas al Ejecutivo provincial. «El mensaje que le dejamos es el de esperanza con un Chaco que recupere la cultura del trabajo y donde podamos revertir la realidad que tanto golpea a todos los chaqueños», fue una de las últimas frases del actual diputado provincial.

Gustavo sin vuelta atrás

El precandidato a gobernador, Gustavo Martínez, dijo recientemente que busca posicionar al CER como una «alternativa» y que el primer objetivo es «intentar ser la tercera fuerza en la provincia y desde ahí empezar a construir la alternativa para llegar a la segunda vuelta en 17 de septiembre».

Sobre la no unidad dentro del Partido Justicialista expresó: «Creemos que hay cosas que están mal y que hay que cambiarlas, esa es la verdad. Uno no puede, después de 16 años de gobernar la provincia, solamente decir Chaco Crece –nombre de uno de los planes económicos implementados en 2022 por Capitanich-, no, no porque la verdad que no es así. Hay cosas que están mal y hay que reconocerlo, no se nos va a caer ninguna letra del nombre por reconocer que después de 16 años tenemos todavía problemas estructurales que no están resueltos».

Peppo quiere revindicarse

Unidos por la Gente, alianza con la que Domingo Peppo busca volver a gobernar la provincia, ya hizo públicas algunas de sus propuestas, entre ellas la creación del Ministerio de Recursos Humanos para «atender las necesidades del empleado público». En cuanto al tópico seguridad, el actual embajador en Paraguay dijo que harán «una mayor y mejor redistribución de los recursos».

Otras ofertas

La Libertad Avanza y Libertarios en Acción, son dos espacios provinciales que buscan capitalizar el interés que despertó Javier Milei a nivel nacional ante el descontento generalizado con la política.

El Frente Integrador y el Partido Obrero, salvando las distancias ideológicas, han comunicado en los últimos días sus actividades y reuniones militantes, sobre todo en el interior de la provincia.

