Darío Bacileff Ivanoff aseguró que el Oficialismo tiene quorum propio y quieren debatir «un Presupuesto ficticio»

Resistencia. Darío Bacileff Ivanoff, referente en la Legislatura del Frente Integrador, dialogó con LT16 AM 950 y aseguró que «la sesión cayó por las diferencias internas del Oficialismo». En su visión crítica aseguró que «se destinan más recursos a perspectiva de género que ha Salud o Seguridad».

«Estábamos los 32 legisladores, y el Oficialismo por diferencias entre ellos no ingresaron al recinto y se cayó la sesión. Ellos tienen quorum propio sobradamente por 3 legisladores demás», aseguró el diputado.

«No estamos de acuerdo con el Presupuesto tal cual lo gira el Ejecutivo, no nos oponemos a la hoja de ruta que plantea el Gobernador porque está en sus facultades, pero es un Presupuesto ficticio. Plantean una inflación del 60% cuando ahora ya se ha superado el 100%. No compartimos lo referente al crecimiento porque el cúmulo de recursos que crecen no se destinan a las exigencias del pueblo: salud, seguridad, educación, etc», dijo.

Bacileff Ivanoff mencionó que «se prevé destinar 30 mil millones a perspectiva de género sin ningún tipo de orientación de cómo se va a gastar, y es el mismo monto que se destina a Salud para todo el año. No podemos convalidar eso. Se destina más a eso (perspectiva de género) que ha seguridad o a normalizar precarizados o comprar más ambulancias», y recordó que él es el primer legislador en despachar una ley de perspectiva de género cuando los demás partidos no hablaban de esos temas, y reseñó que el problema no es que se atienda la perspectiva de género sino que no se invierta en seguridad y salud como debiera hacerse.

«El ministro dijo en la comisión que Salud Pública ya tuvo mucho aumento», recordó. «Todos los bloques acordamos tratar hoy (miércoles) el Presupuesto, pero de sopetón te meten las leyes de suspensión de PASO y Colectoras. La sesión cayó por las diferencias internas del Oficialismo», dijo.

El referente del Frente Integrador dijo también que «si no hay intención de sentarse a dialogar no vamos a convalidar nada, y como ahora se les desbandó la tropa quieren achacar culpas a otros sectores, ellos tienen 19 votos y necesitan 16 para iniciar el tratamiento».

«Estuvimos esperando el Presupuesto para debatir, cuando se habilite el debate vamos a debatir pero no convalidar algunas cosas que no se dicen. Pero metieron de sopetón leyes que no se acordaron debatir», indicó.