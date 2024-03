Declaró como imputada y seguirá detenida la mujer que agredió a la pediatra Isleño

Sáenz Peña. El abogado de la médica, que tiene una fractura de tibia, es César Collado quien aseguró que «va a continuar detenida por el grado de violencia con el que actuó». En las redes sociales hay una campaña pidiendo la libertad de Caro Silva. El fiscal Marcelo Soto la mantiene detenida, pero la mujer, misteriosamente sigue haciendo publicaciones en la redes sociales exponiendo la foto de su hijo.

La madre del meno, que agredió a la pediatra y le fracturó una pierna, posteó en su cuenta social de Facebook los videos de la doctora Isleño explicándole que estaba reanimando un niño con paro cardiorrespiratorio. «Una injusticia lo que hay en el Chaco, mi bebe se tenía que estar muriendo para que le quieran atender. No tienen ganas de trabajar, yo estaba desesperada por que atiendan a mi hijo que estaba muy mal, están todos los vídeos y fotos de lo mal que estaba el y no hacían nada…», escribió entre otras cosas Caro Silva exponiendo las fotografías de su hijo llorando. ¿En estos casos no debería actuar el Juzgado del Menor o la UPI, o los mismos organismos de Derechos Humanos para resguardar al menor que es expuesto por sus propios padres?

La Fiscalía Nº1, a cargo de Marcelo Soto, dispuso la detención de la mujer que agredió verbal y físicamente a la pediatra del Hospital 4 de Junio, Melisa Isleño, ocasionándole graves lesiones en una de sus piernas.

Dada la gravedad del hecho, la profesional realizó la denuncia correspondiente en la Comisaría Cuarta de Sáenz Peña, y además inició acciones legales.

Se designó un abogado querellante que seguirá el caso, se trata de César Collado, quien ya intervino en la causa. Este miércoles, en horas de la mañana, la atacante declaró como imputada por el delito de lesiones graves en dos hechos, ya que la médica tiene una doble fractura. «Va a continuar detenida por el grado de violencia con el que actuó esta mujer», señaló el abogado.

Familiares de la mujer que agredió a la médica utilizaron las redes sociales para expresarse, incluso publicaron fotografías del niño en el momento en que estuvo en la Guardia Pediátrica. Solicitaron viralizar la foto del pequeño para que su mamá pueda salir. «Se ve que la pediatra no pensó las cosas antes de denunciarla», dicen en algunos comentarios excusando la violencia de la madre.