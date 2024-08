Desagües en la ciudad: importante obra beneficia al barrio Ramseyer

Sáenz Peña. Se trata de un canal colector de agua de lluvia que descomprime otra de las zonas criticas que la ciudad tiene en días de lluvia. Pablo Álvarez, el funcionario a cargo de Servicios Públicos, destacó que trabajos como éstos permiten a los vecinos no vivir atemorizados cuando llueve.

Este canal colector está ejecutado sobre calle 21 esquina 38. El barrio Ramseyer, como otros lugares donde ya intervino el Municipio o donde se está interviniendo, se ve favorecido en días de lluvia llevando tranquilidad a los vecinos, «claro que si la lluvia es copiosa y en poco tiempo igual tendremos agua en las calles, pero se escurre mucho más rápido con estos trabajos», dijo Álvarez a OdeN.

«Trabajos como éste, o las alcantarillas readecuadas, los canales revestidos o las estaciones de bombeo, no son tan apreciados porque no se lucen como una plaza o un pavimento, pero el intendente Bruno Cipolini está convencido que son sumamente necesarias para una ciudad que crece día a día, y es por ello que diagramamos con él un programa de obras que llevamos adelante y lo sostenemos pese a la situación económica», dijo Álvarez, destacando que «mucho de lo que hacemos lo hacemos con recursos propios, es decir con dinero que los vecinos aportan con sus impuestos, creo que la gente ve esto y valora, son inversiones importantes de mucho valor económico que cuando llueve adquieren una alta valoración del vecino que ve un Municipio comprometido para no repetir lo que hemos vivido otros años».