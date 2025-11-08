Desde APA desmienten rumores de «doble ciclón» y llaman a la responsabilidad informativa

Resistencia. El presidente de la APA, Jorge Pilar, aclaró que solo rige una alerta por tormentas fuertes y advirtió sobre el peligro de difundir noticias falsas. Anunció además una capacitación para periodistas junto al Servicio Meteorológico Nacional.

La Administración Provincial del Agua (APA) desmintió categóricamente las versiones que circularon en redes sociales y algunos medios sobre la supuesta llegada de un «doble ciclón » al territorio chaqueño. El titular del organismo, Jorge Pilar, explicó que «no hay ningún fenómeno extremo previsto para la provincia» y que únicamente se mantiene vigente una alerta del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por tormentas fuertes con actividad eléctrica y posibles chubascos.

«Es importante que la comunidad sepa que el SMN es la única fuente oficial en materia meteorológica. No existen ciclones ni vientos huracanados en el pronóstico», aclaró Pilar, al tiempo que se desvinculó de una página brasileña llamada Metestool, señalada como origen de las publicaciones falsas.

El funcionario advirtió sobre los riesgos del uso irresponsable de la inteligencia artificial y la propagación de fake news: «He visto publicaciones que me atribuyen declaraciones inventadas. La IA puede mentir, y eso se viraliza más rápido que una desmentida». En ese contexto, la APA anunció que organizará, junto al SMN, una capacitación dirigida a periodistas y comunicadores para fortalecer la interpretación de reportes meteorológicos y evitar la difusión de información errónea o alarmista.

Por último, Pilar llevó tranquilidad a la población: «Las tormentas actuales son típicas de la primavera chaqueña. No hay ciclones ni fenómenos extremos como se dijo en redes».

