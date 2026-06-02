2 junio, 2026

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Detienen a adolescente cuando intentaba desarmar una motocicleta que había robado

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Sáenz Peña. El rodado fue hallado en un descampado en barrio San Cayetano. Sucedió ayer, alrededor de las 16. Efectivos de la Comisaría Quinta recuperaron una motocicleta denunciada como sustraída y detuvieron a un joven de 17 años durante un operativo en el barrio San Cayetano.

Tras tareas investigativas, los agentes localizaron el rodado oculto dentro de una construcción abandonada. En el lugar sorprendieron al adolescente cuando presuntamente se disponía a desarmar la motocicleta utilizando una llave tubo.

Finalmente, por disposición del organismo interviniente, la motocicleta fue secuestrada y trasladada a la Comisaría junto con las herramientas utilizadas y el menor quedó a disposición de la justicia.

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