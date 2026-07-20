Día del Amigo con NBCH: promoción especial para pago con QR

Resistencia. El 20 de julio quienes paguen con QR desde NBCH24 Online Banking obtendrán un 20% de descuento en bares y resto adheridos de toda la provincia.

Nuevo Banco del Chaco ofrece una promoción especial para acompañar las celebraciones del Día del Amigo con un beneficio en bares y resto de toda la provincia. Los clientes que paguen con QR desde NBCH24 Online Banking en terminales de Unicobros tendrán un 20% de reintegro con un tope de $5.000 por cliente.

El lunes 20 de julio, los clientes que realicen sus pagos con QR desde la app NBCH24 Online Banking en terminales de Unicobros accederán a un 20% de descuento, con un tope de reintegro de $5.000 por cliente, en bares y restaurantes adheridos de la provincia.

Para acceder al beneficio no es necesario realizar ninguna inscripción previa. Solo hay que ingresar a la aplicación NBCH24 Online Banking, seleccionar la opción QR, escanear el código de la terminal Unicobros del comercio y confirmar el pago. El reintegro se acreditará en la cuenta del titular.

La promoción estará vigente únicamente el 20 de julio y busca acompañar una de las fechas más esperadas del año, incentivando el consumo en la gastronomía local y ofreciendo un beneficio exclusivo para los clientes de NBCH.

Además, NBCH24 Online Banking ofrece múltiples herramientas para administrar el dinero de manera simple y segura desde el celular y rentabilizar los saldos con la cuenta remunerada.

Así, Nuevo Banco del Chaco continúa acompañando a sus clientes con promociones pensadas para disfrutar cada encuentro, promoviendo el consumo local y brindando más beneficios a sus clientes con formas de pago fáciles y seguras.

Disfrutá la Bienal con Tuya y NBCH24

Durante la Bienal Internacional de Esculturas, del 17 al 26 de julio, los clientes de NBCH pueden comprar con 3 cuotas sin interés con Tarjeta Tuya y pagando con QR desde NBCH24 Online Banking tendrán un 20% de reintegro en los comercios adheridos del predio de la Bienal.

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