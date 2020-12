Diputado Zdero dice que es necesario fortalecer el vinculo con la gente

Resistencia. El diputado provincial Leandro Zdero, junto a su par Carmen Britto, mantuvo reuniones con diferentes organizaciones y sectores de Gral. San Martín, Fortín Lavalle, Puerto Lavalle y Tres Isletas, en una nueva recorrida por el interior provincial durante el fin de semana.

En Gral. San Martín, acercó donaciones al Albergue “El Buen Samaritano”, recibió a la Asociación de Policías y Penitenciarios Retirados de la localidad y en los Barrios Nuevo Asentamiento y Los Silos mantuvo una reunión con vecinos de los pueblos originarios. Luego, estuvo dialogando con los trabajadores del Hospital local ante el reclamo permanente de regularización laboral para el sector.

Posteriormente, Zdero se trasladó a Fortín Lavalle y Puerto Lavalle donde visitó el Centro Artesanal y a las mujeres nucleadas en “Manos Creadoras” de los pueblos originarios. Entregó elementos deportivos y dialogó con familias pescadoras sobre las inquietudes y necesidades en la zona.

Por último, en la localidad de Tres Isletas estuvo en la Fundaciones “Todo Por Amor”, Fun.De.L (Fundación para el Desarrollo Local) y en el Centro de Salud “Jesús María” recorriendo las instalaciones y acompañando a las autoridades de dichas instituciones.

A LA GENTE HAY QUE ACOMPAÑARLA

Luego de mantener contacto con los pobladores de diferentes localidades, Zdero manifestó: “Son momentos difíciles, muchos quedaron sin trabajo, sin el pan en la mesa y necesitan respuestas concretas. Nos reunimos con diferentes organizaciones y sectores de la sociedad para ponernos a disposición, gestionar soluciones desde lo legislativo, desde el lugar que hoy nos toca estar. A los problemas no los voy a suponer detrás de una banca, vengo y hablo cara a cara; conozco cada rincón de mi provincia y lo voy a seguir haciendo porque la única manera de conocer las necesidades es estando en territorio y no soltándole la mano a la gente. No pierdo las esperanzas, lucho todos los días por un Chaco distinto con igualdad de oportunidades para todos”.