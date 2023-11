Diputados del Frente Chaqueño, Nepar, Convergencia Social y CER, acordaron por el Presupuesto y se podría aprobar este miércoles

Resistencia. arios legisladores peronistas indicaron este domingo que buscarán aprobar esta semana el proyecto del Presupuesto 2024, que fue girado a la Legislatura por el actual gobernador Jorge Capitanich, pero que deberá ser aplicado por el electo, el radical Leandro Zdero.

Se trata de la principal norma de la provincia, pero también requiere acuerdos, algo que se logró tomando en cuenta las firmas que acompañan el despacho que fue emitido y que ya fue enviado para que legisladores puedan estudiarlo.

En tal sentido, el dictamen está rubricado por diputados de los bloques Frente Chaqueño, Nepar, Convergencia Social y CER. Sin embargo, hoy no está asegurado su aprobación, incluso aún deben ver si llegarán a tener quórum.

En tanto, no son pocos los legisladores que señalaron que el Presupuesto no es la clave para destrabar el paquete de fin de año que no solo incluye iniciativas. También se anticipó que debe alcanzarse un acuerdo global que incluye la presidencia de la Cámara de Diputados y cargos que deben ser ratificados.

Ahora, en caso de presentarse una demora para sancionar el presupuesto y otras normas quien perderá más es el oficialismo actual, dado que el 10 de diciembre podrá aspirar, si no hay divisiones, solo a quedarse con el papel de primera minoría.

De igual manera, tal como están las cosas al oficialismo le queda no más de dos sesiones para avanzar con todo el paquete, luego en el escenario estarán ya los legisladores electos, que tendrán la posibilidad de sesionar al menos una vez antes de que se cumpla el período de ordinarias.

Después quedan dos caminos para que la Legislatura siga funcionando: extender el período de ordinarias o convocar a extraordinarias, algo que podría hacer Zdero sin problemas.

Pese a la proximidad queda tiempo para cerrar los acuerdos y terminar el año sesionando gracias a los consensos cerrados entre todos los bloques que conforman la Legislatura.