Dirigente bonaerense postuló a Capitanich como candidato a presidente para el 2023

Buenos Aires. “Una buena fórmula sería Capitanich como Presidente y Wado de Pedro como gobernador”, dijo el dirigente bonaerense Francisco Paco Durañona.

Aunque todavía falta para octubre de 2023, en el Frente de Todos, varios dirigentes ya imaginan cuáles serían las mejores opciones para competir en las elecciones presidenciales, y en en esa línea, Francisco ‘Paco’ Durañona, actual senador bonaerense y ex intendente de San Antonio de Areco, postuló para presidente al gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, y al ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro, para gobernador de la provincia de Buenos Aires.

“Una muy buena fórmula sería ‘Coqui’ Capitanich como candidato a Presidente y ‘Wado’ de Pedro como gobernador de la provincia de Buenos Aires”, lanzó, en una nota radial.

Durañona es un referente poco habitual en el Frente de Todos, más asociado al ruralismo que a las zonas urbanas. Por sus posiciones políticas, suele ubicarse del lado del kirchnerismo y se muestra leal con ese espectro político, pero no está alineado verticalmente con La Cámpora ni con la vicepresidenta Cristina Kirchner, publicó Infobae.

En medio de la dura interna en el oficialismo, para Durañona, el mejor escenario sería “sin Cristina, (Axel) Kicillof ni Alberto” Fernández como candidatos principales, ya que -considera- resulta necesario “iniciar un nuevo ciclo en la Argentina que dure 20 o 30 años”.

“Creo que Cristina no tiene que ser candidata a presidenta. No podemos de nuevo cargarle todo ese peso a ella, que ha dado todo por la Argentina en dos períodos y no creo que esté en su voluntad. Como candidata a senadora me parece que sí, tiene mucho para dar desde un rol institucional del Senado”, sostuvo en declaraciones a AM 530.

En ese marco, Durañona remarcó que desde “hace mucho tiempo” tiene su apuesta en el gobernador de Chaco, Jorge ‘Coqui’ Capitanich, por sus “hazañas” y las victorias electorales conseguidas en su provincia. “Me parece que es el momento de un gobernador, o de alguien joven. Hace mucho tengo mi apuesta en el ‘Coqui’ Capitanich. Creo que Wado también sería un excelente candidato a gobernador de Buenos Aires”, indicó el ex intendente de San Antonio de Areco.

“Se necesita un cambio generacional en las PASO. Sergio Massa tiene que estar ahí y habría que incorporar dirigentes del interior en las PASO en esas fórmulas, no podemos seguir con modelos porteño céntricos, hay que discutir propuestas para que éstas sean apoyadas”, completó.

Vale recordar que a inicios de año, Capitanich reveló su intención de participar en las PASO presidenciales del oficialismo, en representación de los gobernadores del Norte Grande.