Discurso de Milei: Polini habló de puesta en escena sin datos técnicos de cómo se hará el ajuste

El diputado nacional de la UCR, Juan Carlos Polini, se refirió al tema luego de la presentación del Presupuesto 2025 que encabezó el presidente Javier Milei este domingo en el Congreso de la Nación. “En realidad no dio ningún dato, ni hizo ninguna presentación más que un show televisivo. Durante 45 minutos que hizo esa puesta en escena, no dio datos técnicos para saber, aparte del ajuste que básicamente mencionó que tendrán que hacer los gobernadores como condición para el crecimiento del país. Inclusive, tampoco tenemos datos de ese ajuste”, afirmó el legislador chaqueño.

“Habló de 60 mil millones de dólares para un ajuste adicional, pero técnicamente no podemos decir nada”, reprochó.

“Es un año difícil para la gente que nos está escuchando, para el empresariado, es un año complejo sin definiciones de fondo. Más allá del discurso, el bolsillo del trabajador, del empresario, del profesional, del subocupado y la ama de casa se hace cada vez más flaco. esta es la realidad. Hoy, los parámetros indudablemente no son buenos. La sociedad sigue acompañando este ajuste, pero no tenemos parámetros de la realidad que indiquen que lo que se está haciendo está bien”, subrayó el diputado y recalcó: “No lo veo, se sigue insistiendo con la casta y hoy Milei tiene cada vez más actitudes de casta”.

“Anoche mismo lo vimos, cuando discutía y peleaba con el kirchnerismo. No porque no lo pueda hacer sino porque es el presidente de la Nación y porque en definitiva, un grupo de diputados, la mayoría de la Comisión de Presupuesto que fueron a escuchar y acompañar por una cuestión institucional, y también se debe respeto. Es decir, me parece que no es el camino el de la confrontación. En su momento, indudablemente le sirvió y creo que necesitamos más de tranquilidad y empatía de uno con el otro porque no son momentos fáciles. Y va a pasar lo mismo con las gobernaciones y con las intendencias”, sostuvo.

Para Polini, el ajuste en el Estado, debería haberse dado hace mucho tiempo. Sin embargo, señaló que el tema es “por dónde pasa el ajuste”. “Si el ajuste pasa por la política me parece espectacular, es lo que todos los argentinos esperábamos. Pero no está pasando por ahí. Hoy, el ajuste pasa por los jubilados, por la universidad y las condiciones no son buenas. Hay que seguir esperando”.

“No agregó más a lo que teníamos, por lo menos, objetivamente, lo que yo escuché anoche”, aseguró.

Próximos vetos

Por otro lado, consultado sobre lo ya anunciado por Milei respecto del veto al presupuesto universitario, luego de lo ocurrido en el mismo sentido con la movilidad jubilatoria, reiteró: “Vuelvo con lo mismo, el ajuste pasa por otro lado”. “El tema de la movilidad jubilatoria, la realidad es que el significado para un jubilado con el proyecto que hicimos nosotros era de $20 mil, tampoco le solucionaba el problema, era devolverle lo que se le había sacado allá por enero, cuando a fines de diciembre se produce en Argentina esa devaluación tan fuerte que pegó en todos los bolsillos”, sostuvo.

“En la Argentina, en el Chaco, hay que hacer controles, también en las intendencias de lo que se invierte en el Estado. Me parece bárbaro, debería ser un trabajo diario, no con anuncios pero un trabajo permanente que durante años no se hizo, no vamos a echar toda la culpa a Milei. Pero la realidad es que una cosa es hacer control y otra cosa es bajar los presupuestos para instituciones tan importantes como son las universidades”, apuntó.

“Nosotros, quienes somos hijos de la universidad pública, sabemos por la necesidad que pasa hoy no solo el sector docente, el no docente, los edificios, el movimiento de las universidades. En mi vida no participé de muchas movilizaciones, pero sí estuve en la que se hizo en el Congreso que hicieron las universidades y tuve la posibilidad de contactarme por el trabajo en la Cámara con diferentes rectores, con decanos, docentes y la realidad es difícil. Es complejo y definitivamente no alcanza, generar recortes en esto hace mucho más difícil la situación de las universidades públicas”, manifestó.

Fuente: CIUDAD TV