El abogado Jorge Vignolo dejó su casa sin medidas de seguridad y le robaron 30 mil dólares y joyas

Sáenz Peña. La denuncia hecha por el profesional del derecho indica que «salió de su domicilio dejando el mismo sin medidas de seguridad». Si bien varios medios mencionan «impactante robo millonario» o que los ladrones ingresaron a la casa «luego de romper la puerta principal», nada de eso se aprecia en la denuncia.

Vignolo aseguró en la denuncia que salió a las 9 y volvió minutos después de las 12 encontrando la puerta abierta. Según detalles que se manejan en la investigación la puerta de la casa del abogado «no fue forjada», y por lo que se estuvo averiguando se cree que el portón se abría metiendo la mano y usando un picaporte interior. No se sabe bien cómo es que lograron abrir la puerta principal de la casa ya que no se habría hallado la llave pero no hubo daños. En cuanto al lugar donde estaba guardado el dinero se trataría de una caja tipo empotrada en el ropero estilo estándar (como las que utilizan los hoteles), la que fue rota a mazazos con una suerte de pico para picar pared. La habitación de Vignolo estaba revuelta señal que fue revisada.

Si bien la instancia está en plena investigación, a cargo del área específica de la policía, fuentes de la investigación aseguran que técnicamente «no hubo robo, y fue hurto». «No rompieron nada de nada, el dueño dejo abierto todo y salió», dijo una fuente consultada sobre el ingreso a la vivienda.

En la denuncia que se conoció, la Policía informó escuetamente que se realizó amplio relevamiento en la zona, procediéndose a la extracción de material fílmico de cámaras de seguridad, donde se logra visualizar que autores circulaban en vehículo marca Renault, modelo Duster, color verde olivo.

La suma faltante, según el testimonio del abogado que hizo la denuncia, es de 30 mil dólares y 25.000 pesos.

Vignolo es un abogado relacionado con el ámbito político donde llegó a compartir junto al extinto Héctor Quito Martínez la conducción de Encuentro Progresista, una suerte de sello de goma que le hizo siempre el caldo gordo a Ángel Rozas, debe ser por eso que Convergencia Social lo impuso como asesor legal del Concejo Deliberante mucho tiempo.