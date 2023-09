El candidato de Javier Milei en el Chaco valora que «la ciudadanía despertó y quiere un país ordenado y en progreso»

Resistencia. El candidato a la gobernación del Chaco por La Libertad Avanza, Alfredo «Capi» Rodríguez, dijo que su sector espera una buena elección en los comicios del domingo 17 de este mes, por la expansión de la propuesta libertaria que mostraron las PASO nacionales de agosto, en las que Javier Milei fue el postulante presidencial más votado.

«Hay una ciudadanía que despertó y que quiere un país ordenado y en progreso», analizó Rodríguez.

«LA GENTE ESTÁ CANSADA»

«El resultado (de las elecciones primarias nacionales) nos puso en otro escenario político y social. De la mano de Javier Milei nuestras candidaturas se potenciaron. Muchos medios hablaban mal de Milei y de nosotros, pero el sentimiento de la gente venía por otro lado, porque está realmente cansada de cuarenta años de casta, de empobrecimiento, de personas que ocupan el poder para enriquecerse», dijo el candidato de LLA.

A eso sumó la existencia de «la gerencia del hambre», como llamó a la dirigencia piquetera, «porque ocupan la pobreza como una herramienta de sometimiento, y los únicos que se enriquecen son los dirigentes sociales. El caso más resonante es el de Emerenciano Sena, que no solamente se enriqueció sino que usó esa especie de impunidad que tiene este segmento de la sociedad, sin ningún tipo de freno».

Rodríguez dijo que en ese contexto la idea de La Libertad Avanza es «poner orden, respeto a las leyes, al diálogo y a la Constitución Nacional. Con Javier Milei el Chaco y la Argentina van a cambiar. Es una bisagra histórica después de cuarenta años de degradación de la economía, del tejido social. Todo ha fracasado».

«SON UNOS INÚTILES»

«Para mí, los que gobiernan en el Chaco y en el país son unos inútiles, a las claras. Llenaron el Estado de ñoquis, de prebendas políticas, y de esa manera han controlado a la sociedad. Pero hay una parte de la sociedad que quiere cambiar en serio, no ‘de mentirita’. En la publicidad electoral dicen ‘ahora sí vamos a cambiar en serio’. ¿Y antes qué? ¿Era una joda? ¿Cuarenta años? Es poco serio», marcó.

En ese punto lamentó «que destruyeron el Chaco productivo, y consumaron una aberración, con la delincuencia explotada en todos lados. La gente pide a los gritos que se la proteja, y ese va a ser nuestro objetivo. Ese va a ser nuestro foco, vamos a cambiar el sistema público de seguridad. Vamos a cambiar la Secretaría de Derechos Humanos. No vamos a echar a nadie, pero le vamos a cambiar el foco. Va a cuidar al vecino que es víctima».

Rodríguez dijo que otro eje es una reforma del Estado «que ponga los recursos donde deben estar, en los hospitales, en los sueldos, en mejorar la educación. No vamos a echar empleados públicos, pero sí vamos a echar a la casta política que trajo cuarenta años de desgracia a la Argentina y al Chaco».

En cuanto a la polémica por la propuesta de Milei de dolarizar la economía nacional, la defendió porque «será un proceso gradual que dará estabilidad, previsibilidad y una reducción drástica de los índices de inflación. La dolarización va a dar credibilidad al gobierno argentino. Va a haber una redistribución en serio porque la matriz de la producción se va a poner en marcha».

EL APOYO NACIONAL

«Acá estoy, soy candidato de La Libertad Avanza. Por supuesto que estamos recibiendo un apoyo explícito de la dirigencia nacional», dijo Capi Rodríguez ayer, cuando se le planteó que muchos ponen en duda su condición de «candidato de Milei» en el Chaco.

«Hoy se está hablando de si (Milei) viene o no viene al Chaco antes de que comience la veda electoral. Nosotros estamos en contacto permanente con la dirigencia nacional, como Ramiro Marra, que están pendientes de lo que está sucediendo en el Chaco y agradecemos ese apoyo», dijo.

Rodríguez también valoró que «Milei siempre impulsó en nosotros que hagamos nuestro propio camino, sin depender siempre de un líder, con una especie de idolatría. Es abrir una picada, al camino lo hará la próxima generación».

Los resultados de agosto, dijo, «mostraron que hay una ciudadanía que se despertó, que no quiere más ñoquis, más empobrecimiento, más maltrato, más violencia en las calles, y que quiere un país ordenado y en progreso».

El robo masivo de boletas en agosto

Capi Rodríguez habló de lo ocurrido en las elecciones primarias nacionales de agosto, en las cuales su partido denunció un robo masivo de boletas en centros de votación. «Fue algo sistemático, intencional, pero no se dieron cuenta de que provocaron lo contrario de lo querían lograr», dijo.

«Yo no recuerdo un caso así en el Chaco, donde la gente salío a defender su voto. La jueza Zunilda Niremperger dispuso que si el votante no encontraba la boleta que buscaba, saliera del cuarto oscuro y pudiera esperar a que llegaran las boletas que faltaban. La gente aplaudía a nuestros fiscales cuando llegaban con nuestras boletas. Yo nunca vi eso, que la ciudadanía dijera: ‘Yo no voto si no está el candidato que quiero apoyar’. Fue maravilloso, yo me emociono cada vez que lo recuerdo», dijo.