El «carpetazo» del último día de la gestión Capitanich quedó sin efecto

Resistencia. En el marco de la revisión de los actos administrativos emitidos por el Ejecutivo provincial durante la gestión de Jorge Capitanich entre el 18 de septiembre de 2023 y el 8 de diciembre del mismo año, la Comisión Revisora cuestionó 9 nombramientos firmados el último día de gestión, los cuales el gobernador Leandro Zdero dejó sin efecto.

Un reciente informe de la Comisión Revisora señala «graves irregularidades» en el procedimiento administrativo relacionado con las titularizaciones en la administración pública provincial. Según el documento, el proceso no cumplió con los requisitos legales establecidos, poniendo en entredicho su validez y razonabilidad.

El informe destaca que el procedimiento careció de las intervenciones e informes técnicos necesarios de las áreas competentes, como Recursos Humanos y Finanzas y Programación Presupuestaria. Además, señala que el trámite administrativo, que comenzó en diciembre de 2023, concluyó con la emisión del decreto correspondiente en un día inhábil y en el último día de la gestión saliente.

La medida de titularización se basó en un Acta Acuerdo Paritario N°7 y se consideró una «reparación histórica» para el personal con mayores responsabilidades en la administración pública provincial. Sin embargo, el informe cuestiona que no se siguieran los procedimientos establecidos en el Convenio Colectivo de Trabajo para la Administración Pública Provincial, que requiere la creación de juntas evaluadoras para supervisar los concursos internos.

Además, se destaca que no se realizó el llamado a concurso interno de antecedentes y oposición, como exige la ley, lo que afecta las garantías constitucionales de Igualdad y Debido Proceso Legal. Las titularizaciones ordenadas no han sido registradas en el Sistema PON, lo que indica que los agentes involucrados percibieron sus haberes con subrogancia, sin generar derechos distintos a los anteriores al decreto propiciado.

El decreto 526/24, firmado por Zdero y que dejó sin efecto los nombramientos, insistió en que hubo una «maniobra deliberadamente apartada del régimen normativo, a la que denominan «titularización», pretendiendo ilegalmente dar firmeza a una situación precaria y sujeta al cumplimiento estricto del proceso selectivo constitucionalmente impuesto, precisamente para evitar situaciones irregulares, injustas y apartadas del derecho».

También se advierte que la situación «irregular e ilegal» fue «de pleno conocimiento de los agentes beneficiados, vicio que podría afectar el derecho a la carrera administrativa del resto de agentes, que podrían legítimamente aspirar a ocupar los cargos de la estructura en trato».

Todos los agentes promocionados en cargos de Jefaturas de Departamento pertenecen a la planta permanente de la Administración Pública y no pueden desconocer -señala el Decreto- que para poder ser designados de manera definitiva en dichos cargos que se corresponden con la cúspide de la carrera administrativa, resulta necesario un procedimiento de selección que garantice la carrera administrativa, la idoneidad y la igualdad de oportunidades.

«Resulta obvio que, quienes se desempeñan en carácter de subrogantes de cargos superiores, no pueden desconocer que la designación en tal carácter resulta transitoria y precaria, sin generar un derecho subjetivo como ser la confirmación en el cargo de manera definitiva. No puede alegarse buena fe por parte de los agentes beneficiados por un acto irregular, por cuanto revisten en la planta permanente de la Administración Pública, sumado a los antecedentes de hechos expuestos, la ausencia de concurso interno de oposición y antecedentes, haciendo que no pueda desconocerse en base a la magnitud de los vicios expuestos, los cuales surgen evidentes y ostensibles, que se está accediendo de manera irregular a un cargo superior, siendo lógico que la Administración pueda anular la designación por conocimiento del vicio», agrega el instrumento.

Finalmente, la Comisión Revisora sugirió una convocatoria a concurso interno de oposición y antecedentes con el objeto de regularizar los cargos vacantes, sin perjuicio de la particular ponderación como antecedentes en aquellos casos donde el personal haya subrogado el cargo a cubrir.

LOS NOMBRAMIENTOS QUE QUEDARON SIN EFECTO

– Marisol Elisabet Bermúdez: Jefa Departamento Escalafones Especiales -Subsecretaría de Gestión Pública.

– Sandra Analía Enciso: Jefa Departamento Carrera, Selección y Evaluación-Subsecretaría de Gestión Pública.

– Pablo Martin Irrazábal: Jefe Departamento Leyes-Dirección de Legislación- Asesoría Legal y Técnica.

– Mayra Agostina Cantero: Jefa Departamento AdministrativoSubsecretaría de Legal y Técnica.

– Ricardo Alberto Espíndola: Jefe Departamento Información y Comunicación Social- Dirección de Prensa y Difusión.

– José Luis Capussi: Jefe Departamento Gestión ProtocolarDirección de Ceremonial y Protocolo.

– Sergio Oscar López: Jefe Departamento Actos Oficiales-Dirección de Ceremonial y Protocolo.

– Paula Andrea Martínez Quintana:

– Orlando Mario Gadotti: Director de Ceremonial y Protocolo.