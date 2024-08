El caso Fabiola y visita a represores, y la eterna pulseada entre peronistas y radicales

Sáenz Peña. El Concejo municipal saenzpeñense volvió a dar la nota con dos proyectos presentados en las últimas horas, y también remarcan el empantanamiento al que se abrazan algunos ediles, y el pensamiento chato que nos les permite ver más allá de sus propias narices.

Por un lado los radicales comandados por la presidente del cuerpo, la ex pechista Nora Gauna, se aferraron al caso Fabiola – Alberto Fernández del que el Peronismo a lo largo y a lo ancho del país quiere desprenderse y los concejales peronistas locales no son la excepción. Y por otro los peronistas tomaron visita a represores realizada por legisladores libertarios, acción que desde hace semanas es criticada por el arco «progre».

El propio Concejo Municipal difundió en la noche del miércoles un extenso comunicado (repleto de errores de tipeo y ortográficos) con lo tratado en la ultima sesión.

En el escrito se menciona textualmente que «en la sesión de este miércoles ingresaron dos proyectos, uno de rechazo y rechazo y repudio a los hechos de violencia de género y la seguridad de las mujeres en su más amplio sentido impulsado por el bloque de la UCR». Es decir los radicales saenzpeñense se suben al tren de «vamos a pegarle a Alberto y con él al kirchnerismo». Un reflejo de inteligencia genial.

Y finalmente señala el escrito enviado por el Concejo que «el otro, expresa su repudio por la visita de diputados nacionales a represores condenados por delitos de mesa humanidad, impulsado por los concejales del bloque del Frente Chaqueño». Otro reflejo de inteligencia para encuadrar.

Parece que no hay temas comunitarios locales importantes para legislar o expresarse. La ciudadanía no afronta problemas por inseguridad, falta o mala atención en centros de salud barriales, el problema eterno de los basulares clandestinos o la quema de basura y pastizales, los terrenos baldíos propiedad de importantes vecinos encumbrados que contrarían la ley, etc.

Pareciera que los concejales actuales, como muchos MC, y particularmente los oficialistas, se olvidan que el Concejo Deliberante es el órgano contralor y fiscalizador del Ejecutivo Municipal, y que debe controlar las acciones encaradas por el Municipio solicitando informes y explicaciones a sus funcionarios, sin embargo el plantel actual de ediles se duerme en discusiones banales.