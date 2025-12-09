El Concejo Deliberante de Sáenz Peña uno de los menos costosos del país

Sáenz Peña. Así lo revela un informe de la Fundación Libertad. Este ubicó a la ciudad Termal entre los municipios más austeros del país respecto al costo por ciudadano por cada edil. Un dato interesante es que la capital chaqueña triplica el gasto por concejal en comparación con Corrientes.

Un informe de la Fundación Libertad reveló fuertes contrastes en el gasto político de los Concejos Deliberantes del país. Mientras algunos municipios destinan cifras millonarias al funcionamiento de sus cuerpos legislativos, otros muestran un nivel de austeridad que los ubica en el extremo opuesto del ranking. En ese escenario, Presidencia Roque Sáenz Peña (Comandante Fernández) aparece como una de las ciudades que menos gasto genera por concejal, con apenas $24,7 millones al año, una cifra muy por debajo del promedio nacional.

El estudio, realizado sobre 76 ciudades que suman un total de 1.293 ediles, determinó que el costo promedio de cada concejal en Argentina asciende a $259 millones anuales , equivalentes a $21 millones por mes.

Los concejales más caros del país

Posadas (Misiones): $1.442 millones por concejal (13 ediles).

Río Gallegos (Santa Cruz): $1.388 millones (7 ediles).

San Miguel de Tucumán: $1.090 millones (18 ediles).

San Salvador de Jujuy ($1.009 millones por edil)

Ushuaia ($907 millones).

Estas ciudades destinan montos que multiplican por decenas el gasto que ejecutan municipios como Sáenz Peña o Junín (Buenos Aires), donde el costo por edil es de apenas $29 millones.

Resistencia vs. Corrientes: dos ciudades vecinas, dos realidades

Uno de los contrastes más notorios del informe surge al comparar dos capitales separadas apenas por el puente General Belgrano: Resistencia y Corrientes.

Resistencia: $825 millones por concejal.

Corrientes: $246,3 millones por concejal.

En otras palabras, la capital chaqueña triplica el costo que significa cada edil para los vecinos de la ciudad de Corrientes. Pese a compartir tamaño poblacional similar y desafíos urbanos comparables, la brecha presupuestaria es amplia y evidencia diferencias marcadas en el modelo de gestión y estructura administrativa de cada Concejo.

Gasto por habitante: Sáenz Peña también entre las más austeras

Al considerar cuánto gasta cada municipio por habitante en su Concejo Deliberante, Sáenz Peña vuelve a ubicarse entre las ciudades más eficientes: $2.181 al año por vecino, el segundo monto más bajo del país entre las localidades relevadas.

Las 76 ciudades relevadas suman 24 millones de personas, casi la mitad de la población del país. Si se consideran los presupuestos de todos sus Concejos Deliberantes, el gasto promedio anual de las legislaturas locales asciende a $14.709 por habitante.

El ranking lo lideran ciudades del sur del país, y nuevamente, la capital tucumana. El gasto promedio anual por habitante más alto lo tiene Ushuaia, donde la cifra se eleva a $114.075 por residente en la capital fueguina.

En segundo lugar, aparece Río Gallegos con $84.065 por habitante de esa ciudad santacruceña, seguida de Río Grande con $80.142. Luego se ubican Rawson (Chubut) con $74.461, y San Miguel de Tucumán con $59.672 por habitante.

Como ya lo habíamos mencionado, en el extremo opuesto, en la ciudad de Sáenz Peña gasta en el año $2.181 por habitante.

Le siguen el Concejo de la ciudad de Santiago del Estero, con $2.644; y los de los municipios bonaerenses de La Matanza con $2.846; de Florencio Varela con $3.783; y de Morón con $3.842 por habitante.

El informe muestra, además, que el funcionamiento de los Concejos Deliberantes absorbe en promedio el 3,26% de los presupuestos municipales. Pero en algunas ciudades, ese porcentaje escala a niveles llamativos:

Posadas destina el 14,8% del total de su presupuesto al Concejo.

Formosa, 13,7%.

San Juan y El Dorado, 9%.

San Salvador de Jujuy, 8,5%.

En Posadas, el gasto legislativo representa tres veces el presupuesto de obras públicas previsto para 2025 y cinco veces el de Salud y Desarrollo Humano.

La mayor parte del gasto se va en sueldos

De las 56 ciudades con información disponible, el 85% de los presupuestos de los concejos se destina a salarios de ediles y empleados. En más de la mitad, ese porcentaje supera el 90%. En municipios como San Isidro, Vicente López o General Pueyrredón, el 99% del gasto legislativo corresponde a remuneraciones.

INFORME PUBLICADO EN INFOBAE

Compartir