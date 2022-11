El cuerpo de Jaqueline no tiene signos de violencia, pero la muerte podría estar ligada al narcotráfico

Sáenz Peña. El dato lo aportó a la Fiscalía el personal médico forense mediante la necropsia, pero será el IMCIF de Resistencia quien de mayores precisiones. La Según se supo Rodrigo Nicolás Chávez alias «Chotilo» de 22 años que fue detenido y está sospechado del hecho vive frente a la represa donde se halló el cuerpo. «Aún no se confirma la causa de muerte de la joven», dijo Lupi.

A 24 horas del hallazgo del cuerpo de Jaqueline Cristina Romero, joven de 17 años que había desaparecido el 2 de noviembre en Sáenz Peña, la Fiscal N°1 de Sáenz Peña, Liliana Lupi, contó como avanza la causa y alertó que tienen una nueva línea investigativa.

«Hallaron un cuerpo en la represa, en avanzado estado de descomposición. Todavía no sabemos el día de la muerte. Este cuerpo, por un buzo que llevaba que una amiga le había prestado a Jaqueline, es reconocido por el padre de ella», detalló la Fiscal. El reconocimiento lo realizó con ese elemento el padre de la joven en la Morgue Judicial de Sáenz Peña.

Por la tarde de este jueves inició el trabajo del Médico Forense de Sáenz Peña, quien durante la necropsia advirtió «que no había signos externos de violencia, ni un disparo de arma de fuego, ni herida de arma blanca, ni signos de ahorcamiento», es por eso que pidió que el cuerpo sea trasladado al IMCIF de Resistencia.

Hasta el momento los resultados de la autopsia realizada en Resistencia no están disponibles, aunque la fiscal indicó que podrían estarlo durante esta tarde.

«Ahora la fiscalía tiene otra línea investigativa que no puedo comentar para no perjudicar la investigación» , agregó Lupi y aclaró que no hay elementos para sospechar que la muerte se vincule al narcotráfico.

Pese a ello, informó: «La madre dijo que se retiró del domicilio después de una discusión con ella, le dijo que se iba a entregar un paquete. Esta chica estaba en situación de suma vulnerabilidad, un día estaba en la casa de los padres, un día pernotaba en la casa de una amiga, otro día se trasladaba a otra localidad del interior».