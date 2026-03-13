El diputado libertario Carlos García recibe criticas por no emitir palabras en 2025

El sitio reveló un dato llamativo sobre la actividad legislativa del último año: el diputado nacional de La Libertad Avanza, Carlos García, no registró ninguna intervención en el recinto durante todo 2025.

El informe forma parte de un seguimiento que el portal realiza periódicamente para medir lo que denomina “índice de calidad legislativa”, un indicador que observa distintos aspectos de la participación parlamentaria de los diputados nacionales.

Para elaborar ese relevamiento, el medio analiza los extractos de los registros taquigráficos de las sesiones, es decir, la transcripción oficial de todo lo que se dice en el recinto de la Cámara de Diputados.

De acuerdo con ese estudio, mientras algunos legisladores concentraron gran parte del tiempo de exposición durante los debates del año pasado, otros directamente no tomaron la palabra en ninguna sesión. Entre ellos aparece el nombre de Carlos García.

Más allá de que el dato pueda parecer incluso cómico, la situación tiene una gravedad institucional. En la práctica significa que Chaco atraviesa un período con escasa defensa de sus intereses en el Congreso Nacional.