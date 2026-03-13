El diputado libertario Carlos García recibe criticas por no emitir palabras en 2025

Presidencia de la Plaza. Habitué de publicaciones en redes sociales y con una gran producción en estado de WhatsApp, el diputado libertario hace agua y se lo señala como alguien que «nunca defendió» los intereses de los chaqueños. El análisis fue realizado por el sitio especializado Parlamentario.com
El sitio reveló un dato llamativo sobre la actividad legislativa del último año: el diputado nacional de La Libertad Avanza, Carlos García, no registró ninguna intervención en el recinto durante todo 2025.
El informe forma parte de un seguimiento que el portal realiza periódicamente para medir lo que denomina “índice de calidad legislativa”, un indicador que observa distintos aspectos de la participación parlamentaria de los diputados nacionales.
Para elaborar ese relevamiento, el medio analiza los extractos de los registros taquigráficos de las sesiones, es decir, la transcripción oficial de todo lo que se dice en el recinto de la Cámara de Diputados.
De acuerdo con ese estudio, mientras algunos legisladores concentraron gran parte del tiempo de exposición durante los debates del año pasado, otros directamente no tomaron la palabra en ninguna sesión. Entre ellos aparece el nombre de Carlos García.
Más allá de que el dato pueda parecer incluso cómico, la situación tiene una gravedad institucional. En la práctica significa que Chaco atraviesa un período con escasa defensa de sus intereses en el Congreso Nacional.
Otro legislador chaqueño que aparece en condiciones similares es el ex diputado Juan Carlos Polini, de la UCR, quien también figura con niveles muy bajos de participación. En materia de proyectos legislativos, ambos se ubican prácticamente en cero presentaciones.
En un contexto en el que la crisis golpea con fuerza a la provincia, la ausencia de iniciativas y de intervenciones en el recinto vuelve a poner en discusión el rol de los representantes del oficialismo nacional por el Chaco.
El cuestionamiento es claro: la provincia parece no tener voces activas que defiendan sus intereses en el Congreso, más allá de acompañar con el voto o levantar la mano en línea con sus partidos políticos.
El caso de García es interesante ya que se muestra muy activo con las redes sociales, cuando le hacen una entrevista y le consultan sobre empresas que cierran o el estado de las rutas nacionales en Chaco (que él las debe transitar) asegura que «justo» presentó algo al respecto o tuvo una reunión sobre el tema, además reedita cada publicación del Gobierno del Chaco sobre cuestiones nacionales (como sucedió varias veces con el Puerto de Barranqueras) pretendiendo hacer notar que él mismo fue el de la gestión, sin contar con el festival fotográfico que publica casi a diario para mostrar que estuvo en una reunión con este o aquel funcionario nacional.
García no solo fue un mal negocio de Capi Rodríguez, es un defensor de la casta libertaria que antes se quejaba de la casta kirchnerista, una sin voz en el Congreso, un triste levanta manos del Gobierno mileista.