El diputado provincial, Bacileff Ivanoff, visitó Mesón de Fierro y dialogó con los vecinos

Mesón de Fierro. los vecinos reclamaron algunas de las problemáticas que viven a diario. «Plantearon una situación angustiante reclamando urgente la presencia tanto del municipio como la del Gobierno provincial», señaló el funcionario.

Entre las problemáticas señaló «algunos son de gravedad y otros que no lo son tanto en el sentido que para el Estado son de tan difícil solución, el problema es el abandono, que se hace de esta comunidad por parte del Estado para quien para ellos no existe, reitero, con un poco de empatía e intereses hay cuestiones que se pueden resolver rápidamente me sorprende el abandono a los vecinos».

En una reunión con los vecinos y recorrida por el territorio el diputado escuchó a los vecinos donde le plantearon no contar con personal médico o enfermero, en la comunidad de más de dos mil habitantes aproximadamente en el área rural.

«Hay solo un puesto de salud que permanece cerrado permanentemente sin ningún tipo de atención mucho menos la existencia de medicamentos», explicó Bacileff Ivanoff.

A la vez, se manifestaron grandes deficiencias en las instalaciones eléctricas del establecimiento escolar de la comunidad como también precarización y falta de personal de maestranza para la limpieza del establecimiento, la cual los mismos vecinos se ocupan de mantener a pulmón.

«Vamos a instar al ejecutivo a la resolución de estos inconvenientes que para la comunidad son importantes, pero entendemos fácilmente deben ser resuelto por el gobierno de turno, solo es cuestión de empatía y voluntad política, a la vez que vamos a pedir a los bloques políticos y comisiones respectivas reciban o bajen a territorio para dialogar con la comunidad y ayudemos entre todos a paliar estas problemáticas», continuó.

Además, reclamaron también la apertura de una delegación municipal, para la atención de la comunidad y llevar adelante los servicios comunales, para más luego debatir la posibilidad de la municipalización del territorio, para así avanzar en muchos anhelos de la comunidad por años postergados.