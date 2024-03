El director de OdeN participó del lanzamiento de Somos Uno Chaco

Resistencia. Junto a reconocidos periodistas del medio entre ellos, Nicolás Wiñazki, del Canal Todo Noticias de Bs. As; Delfina Cáceres, de Ciudad Tv; Julio Wajcman, de La Radio 104.7 FM; y Marcelo Rubiolo, del Canal NG Federal, Horacio Fernández, director de este portal y conductor de Voces de la Jornada de LT16 AM 950, entrevistó al gobernador Zdero.

En la oportunidad se habló de todos los temas, entre ellos un anuncio muy importante para el sector docente. El gobernador Leandro Zdero, ante la finalización del financiamiento nacional de algunos conceptos percibidos por los docentes, que impactan directamente en su salario, manifestó que “no podemos estar ajenos al efecto que esto produce en la economía familiar, por tal razón, orientamos recursos propios y decidimos, como gobierno provincial concretar acciones».

Enumero: Asignar 250 puntos, no remunerativos ni bonificables por Concepto de Aula, que será percibida por los docentes en actividad. Sumar 120 puntos por Recomposición Docente, a los 1200 percibidos en la actualidad, los que serán remunerativos y no bonificables, para que este monto sea percibido por los jubilados, que anteriormente no lo recibían. Y dijo que estos nuevos incrementos serán a partir del 1 de febrero del corriente año. Al tiempo que manifestó que quería dejar expresamente aclarado que los importes anunciados no son parte de los que posteriormente se tratará como Pauta Salarial en la reunión de Política Salarial y condiciones de Trabajo.

Entre otros temas destacados, propuestos por Horacio Fernández, director de este portal y conductor de Voces de la Jornada de LT16 AM 950, se hizo referencia a la cuestión relacionada por la energía eléctrica, no sólo el tema aumento sino también las inversiones que la gente reclama y puntualmente planteó al gobernador que se repase y se revise la composición del cuadro tarifario, y la situación de la electrificación rural por parte de cooperativas, tema que por momentos generó contrapuntos con el mandatario a quien se le consultó si cambió el discurso de la campaña y si hará que Casa de Gobierno y los ministerios paguen la deuda que tienen.