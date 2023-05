El fiscal Carlos Recala habla de maliciosa desacreditación de Juicios por Jurado

Sáenz Peña. El magistrado se refirió a unas fotos y versiones que circularon en las últimas horas en WhatsApp, tras un veredicto de no culpabilidad hacia un hombre acusado de abuso sexual. El representante del Ministerio Público Fiscal utilizó DiarioChaco para hacer conocer su opinión.

Expresiones de Rescala

En relación a una nota que circula por WhatsApp desde el 15-05-23 y que fue tomada por un medio local, debo decir como Fiscal de Cámara que claramente la misma tiene un evidente propósito difamante por el interés espurio de vaya a saber quién lo persigue.

Digo esto porque se pudo observar que a pocas horas después del primer link difundido por WhatsApp con los dichos de la supuesta entrevista, el mismo medio modifico parcialmente el contenido quitando párrafos, seguramente por haber advertido que están difundiendo noticias inciertas, falsas.

Sostengo esto porque quien presuntamente dio la supuesta nota radial no solo no estuvo presente durante los tres días que duró el juicio por Jurado, al que maliciosamente trata de descalificar como un acto de justicia y difamar a los funcionarios judiciales con viles mentiras.

Tampoco el supuesto familiar entrevistado conoce el mecanismo procesal del juicio por jurado y critica sin conocimiento porque entra y sale el jurado, los que permanentemente están custodiados, como las puertas por donde ingresan y egresan impidiendo contacto alguno con ninguna persona y en el lugar donde están reunidos lo hacen sin sus celulares.

Debo decir también que, el padre y la hermana de la víctima luego de prestar declaración testimonial estuvieron presentes permanentemente en todas las audiencias. Ambos familiares presenciaron la labor de este fiscal y de la abogada querellante que los representó. Esos días no se advirtió la presencia de ningún otro familiar en las audiencias llevadas a cabo, audiencias que para absoluta transparencia están totalmente video grabadas y se las pueden ver por YouTube.

Corresponde decir que previo al juicio este Fiscal de Cámara y la abogada querellante hemos mantenido entrevistas con la víctima y su padre como marca la Ley Nº2364-b de Juicios por Jurado y que durante el debate producimos una labor con suma eficacia, pues incluso con el contrainterrogatorio rebatimos e invalidamos el informe del perito psicológico del acusado, además de haber acusado con vehemencia la culpabilidad del enjuiciado.

EL FALLO

Respecto al fallo, más allá de no compartirlo, soy muy respetuoso del mismo puesto que fue el propio Jurado de doce personas el que luego de un poco más de cuatro horas de debatir entre ellos de manera unánime decidieron un veredicto de No Culpable del acusado. Veredicto que en lo personal no compartí, por lo que lejos estaba en mi ánimo de festejar un resultado jurídico adverso a la fiscalía.Es importante también aclarar, ya que en la nota afirman falsamente que ya se han realizado cuatro o cinco juicios por jurado cuando recién se han efectuado el debate de solo dos juicios por jurado. Tampoco pueden acreditar la falsa información estadística que da respecto a la opinión de la personas sobre los Juicios por Jurado, máxime sin fundar quien la hizo, cantidad de encuestados, métodos empleados, simplemente dio porcentajes incomprobables e intencionales, pretendiendo con ello hacer descreer de este sistema consagrado constitucionalmente en nuestras Constitución Nacional y Provincial que fuera impulsado por el actual gobernador y organizado por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del ChacoAclaro además que es incierto que algún familiar haya concurrido a la Cámara Segunda en lo Criminal y no se lo haya atendido.CRITICAN UNA FOTO

La foto que se critica con una mirada malintencionada, no es compartiendo ninguna alegría con los abogados defensores, ni por festejar nada, ni ningún resultado como se pretende hacer creer. Lo que advierte en la foto es que más allá de los funcionarios judiciales y los defensores están presente varios empleados judiciales que hacen a la logística, como de personal de custodia, personal de maestranza, quienes fueron excelentes colaboradores durante las cuatro jornadas incluida la de selección de jurados, es que por ello y como recuerdo de todo el esfuerzo que significo llevar adelante el juicio por jurado, al finalizar la última audiencia se los llamo a participar de la foto a modo de recuerdo.La nota lo que pretende descalificar a este fiscal y a los demás funcionarios públicos por ser retratados en una foto que al culminar el juicio solo era para recordar todo el esfuerzo logístico realizado en conjunto para llevar adecuadamente la extensa y delicada tarea que significo la realización de un segundo juicio por juradoLa viralización de esa nota fue al único y solo efecto de infundir descreimiento en la propia sociedad respecto de un valiosísimo y democrático instituto jurídico que la representa en forma directa en el juzgamiento de otro miembro de la misma, como también mancillar deliberadamente a funcionarios judiciales y así desacreditar la administración de justicia.