El Gobernador desmintió que exista medida disciplinaria contra el docente (ex funcionario de la UCR) que lo abordó

Resistencia. El gobernador se refirió esta mañana al cruce que tuvo con un docente en Los Frentones, dijo que “es un militante radical” y que “cuando me atacan a mí, defienden al que me ataca”.

El miércoles se viralizó un video en el que se ve una discusión entre el gobernador Jorge Capitanich y un docente que fue identificado como Mohamed Alí Acuña. El cruce tomó trascendencia nacional.

Luego de eso, comenzaron a correr versiones sobre que Acuña había sido demorado, aunque rápidamente la policía salió a desmentirlo: “En ningún momento se procedió a la demora, ni a la conducción, ni tampoco se realizó ningún tipo de actuación penal/contravencional contra el docente Ali Mohamed Acuña”.

Este jueves por la mañana Capitanich tomó contacto con los medios y no esquivó el tema: “Estaba recorriendo obras de pavimento urbano en Los Frentones y la inauguración de una plaza en la zona sur, cuando voy y recorro, sale una persona con un grupo de alumnos a increparme y me dicen unas cosas que son de público conocimiento y la verdad que le contesté lo que creo que es necesario contestar”, expresó el gobernador.

Luego resaltó que “iniciamos el ciclo lectivo en 2020 sin conflictivo” y que “este año 24% al mes de agosto es la recuperación del salario real docente, ¿es insuficiente respecto a los 5 años precedentes? Obviamente, pero eso significa también que hay que ver la película completa”.

En ese sentido, Jorge Capitanich dijo que “yo soy muy perceptivo y obviamente receptivo a todas las demandas de carácter social porque me parecen legítimas, cuando a alguien no le alcanza el dinero me parece que legítimo que proteste y reclame. Ahora, todo en su medida y armoniosamente”.

Fue en ese momento que aseguró que “no vamos a tomar ninguna disciplinaria como se dijo” y explicó que “me llevaron a ver el estado de sanitarios para hacer una mejora adicional, reclamaban el tema de agua potable y yo lo notaba en las operaciones de los medios nacionales y nosotros estamos ejecutando el segundo acueducto del interior”.

“Para un porteño un acueducto de 300 kilómetros le aparecerá a la vuelta de la equina pero no es tan fácil una inversión cercana a los 400 millones de dólares para 26 localidades y 512 kilómetros de extensión. Me dicen ´usted está hace mucho tiempo´ pero yo no estuve en los último 4 años para la finalización del acueducto y eso se lo reclamé”, lanzó.

También consideró que “no se le puede pedir a un Gobierno más esfuerzo del que hace. Nosotros hacemos el máximo esfuerzo con la máxima sensibilidad” e insistió en que “todos están en su derecho de reclamar, pero ojo, 70 años atrás también eran los mismos reclamos en Los Frentones y no había agua. Entonces creo que lo que hicimos nosotros merece el respeto y el reconocimiento de la sociedad”.

Por otro lado, trazó un paralelismo con otros casos similares que ocurrieron en Buenos Aires y analizó que “cuando ocurrió la polémica en un aula con una docente supuestamente kirchnerista pidieron la expulsión del colegio, cuando docentes atacaron teóricamente a inspectores de educación pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los defendieron obviamente a la ciudad porque mueve 9 mil millones de pesos en publicidad. Cuando me atacan a mí, defienden al que me ataca… entonces midamos todo con la misma vara”.

“En esta provincia hay libertad de expresión, hay democracia pluralista, el gobernador no anda con custodia, manejo un auto que lo pueden ver. Cualquier ciudadano me puede decir lo que le plazca, pero también quiero decir que este ciudadano ganó todas las elecciones en que se presentó como candidato”, dijo y agregó: “Lo que tienen que saber es que el señor que me atacó es un militante radical de la oposición, militante. No es que es un docente, es un militante político. Militante político que a su vez se disfrazan de dirigentes gremiales para atacar a sus opositores. No confundamos la cuestión no son solo reclamos meramente reivindicativos”.

Por último, repitió que “el Ministerio de Educación no va a tomar ninguna medida, el Gobierno tampoco. Este gobernador le dice a todo el pueblo que puede hacer todos los reclamos que sea necesario porque esta es una provincia libre, donde hay calidad institucional, donde hay libertad de expresión, donde todos pueden reclamar lo que les corresponde”.