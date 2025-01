El Gobierno anunció que suspenden audiencia pública y aumentos de energía por 6 meses

Resistencia. El secretario coordinador de Gabinete, Livio Gutiérrez junto al presidente de SECHEEP José Bistoletti anunciaron, este miércoles, la decisión del gobierno provincial de suspender la audiencia pública fijada para el 27 de enero y los aumentos de tarifa por los próximos 6 meses.

Esta medida busca aliviar el impacto de los aumentos de la empresa mayorista CAMMESA en las boletas de los chaqueños.

El presidente Bistoletti, no obstante aclaró, que la Provincia no tiene competencias para frenar los incrementos que pueda definir CAMMESA en los próximos meses. “El gobernador se está haciendo cargo de lo que está dentro de su competencia y está llevando un gran alivio a los hogares chaqueños, pero si eventualmente hubiera aumento por parte de CAMMESA no podemos hacer nada ya que el gobernador solo llega hasta su jurisdicción que es congelar transitoriamente estos aumentos”, indicó.

Asimismo, instó al consumo racional de energía eléctrica en los hogares. “Estamos cerca de los 2 mil a 3 mil KW en las casas de familias lo cual es excesivamente elevado, esto significa tener más de un aire prendido durante todo el día”, detalló.

Por su parte, el secretario Coordinador de Gabinete Livio Gutiérrez explicó que Secheep soportó el doble del aumento que percibe el propio usuario, lo cual resiente las finanzas de la empresa e implica un déficit que cubrirá el Ejecutivo provincial para minimizar el impacto. “El gobernador Zdero viene realizando gestiones en conjunto con gobernadores del Norte para que los subsidios sean de más KW, sobre todo en temporada estival”, agregó.

Secheep, entre las energías más baratas del país

El vocal de Secheep, Ariel Muñoz brindó detalles sobre lo que se percibe en las facturas de energía eléctrica: el 48,6 por ciento de lo que se cobra pertenece a la energía mayorista CAMMESA, el 24,7 por ciento a impuestos y tasas, por lo que solo el 27,3 por ciento corresponde a Secheep. “Esto está destinado a los gastos operativos como mantenimiento, sueldos y renovación de la red eléctrica de distribución, Secheep está posicionada en la posición 5° en el ranking nacional de las energías más baratas”, concluyó.

Compartir