El Gustavismo pasa la ambulancia: asado, charlas, programación, y eternas caras perdedoras

Sáenz Peña. El Peronismo saenzpeñense sigue en su encrucijada intestina, sin conducción, sin formación política, sin conciliador o recomponedor de relaciones, sin rumbo. Ahora el sector que busca reinventarse es el que responde a Gustavo Martínez, y siempre de la mano de Ricardo Sánchez que pareciera consigue, asado de por medio, conformar una mesa al menos para la catarsis.

En la fotografía que llegó a nuestra redacción, que demuestra uno de esos últimos asados de catarsis, se puede ver a Ricardo Sánchez quien preside el grupo, el último candidato a intendente del gustavismo y de pobrísima performance electoral Fabian Comiso, el ex chiyista y hermano del empresario que tiene en vilo a a más de 50 familias por deudas salariales Juan Vilar, ex presidente del PJ local a quien hasta hoy se le pide rinda qué hizo con el auto que el PJ tenía para sortear Javier Vera, el eterno militante disidente y armador de cuanta interna se pueda dar y reciente flamante incorporado Gabriel Duca, Aníbal Olivera, otro ex presidente del partido internista por naturaleza y disidente de los K pero juntador de votos siempre para el espacio Nallip Salomón, y otro chiyista que en su momento había renegado tanto de Coqui como de Gustavo como es Antonio Alegre. Me-sa-za, diría Mirta.

Más allá de las referencias descriptivas respecto a la foto, hay que darle crédito al grupo que es, hoy por hoy, el único que se sienta a hablar de política en serio, mientras la actual presidente convierte al Partido en una peluquería, algunos vices solo se dedican a servir chocolate en algún merendero, los concejales sólo se dedican a «sobarle» la espalda el ex superministro que hoy es diputados y hoy maneja una camioneta prestada por el hijo de un empresario señalado como pechista.

La dirigencia del PJ tiene mucho para hablar, tanto los que fueron parte de la gestión de Capitanich, en provincia y en lo local, como los que durante esos años ocuparon honoríficamente cargos partidarios, aunque nunca hayan explicado qué hicieron con el auto para rifar que dono el «honesto» de Omar Judis, o donde terminaron las aberturas del Partido cuando éste se refaccionó por orden de Coqui, hablamos de ventanales con celosías valiosísimas, puertas, el portón del garaje, etc.

Por ahora siguen los asados, las charlas, la programación futura, las eternas caras perdedoras que siguen siendo parte del engranaje futuro y se deben ensamblar con la jóvenes caras de los que, apelando a la portación de apellido o a la billetera, creen que consiguen el respeto del afiliado o ciudadano. Sin conducción visible y real, la tarea por delante es titánica y el único beneficiado es Bruno (el actual intendente radical).