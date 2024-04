El intendente Bruno Cipolini participó de la celebración por los 100 años de la Liga Saenzpeñense de Fútbol

Sáenz Peña. El pasado 14 de abril la Liga Saenzpeñense de Fútbol festejó sus 100 años de vida institucional y lo celebró el lunes por la noche con un acto y entrega de reconocimientos en el Centro Cultural Municipal.

El festejo contó con la participación del intendente Bruno Cipolini; el presidente de la Liga Carlos Pereyra; el secretario de Desarrollo Humano y Deportes Germán Rearte; la intendente de Pampa del Infierno Glenda Seifert; el intendente de Napenay Javier Ayala; representantes de los clubes que integran la liga y autoridades de instituciones invitadas.

En la oportunidad el Intendente y el Presidente de la Liga firmaron un convenio de colaboración y cooperación recíproca entre ambas instituciones.

«Quiero en esta noche revalidar el rol y el significado del fútbol en todas las edades, así que en esta noche mi reconocimiento a los futbolistas, a los dirigentes, a todos aquellos que han construido la Liga Saenzpeñense a lo largo de estos 100 años y por supuesto, invitarlos y desafiarlos a disfrutar de esos maravillosos espacios, a tratar de que siempre los niños, los jóvenes puedan estar en los clubes y no en la calle haciendo actividades que son nocivas para su presente y su futuro. En ese camino siempre me van a encontrar, para trabajar en el proyecto de vida de nuestros niños y jóvenes. Felices 100 años, a no bajar los brazos y cuenten con nosotros», dijo el Intendente.

Luego de los discursos hubo entrega de obsequios por parte de los mandatarios comunales y reconocimiento y menciones especiales de la Liga a ex futbolistas, árbitros, periodistas, ex dirigentes y a los 22 clubes que integran la institución.