El intendente Cipolini opinó sobre las usurpaciones que comienzan a vivirse en la Termal

Sáenz Peña. El intendente señaló que habló con Capitanich, la ministra Gloria Zalazar y el procurador general Jorge Cantero. «Tenemos una falta de recursos humanos tremenda y no se está haciendo nada para resolverlo», reclamó Cipolini.

El jefe comunal saenzpeñense Bruno Cipolini se refirió a la usurpación que se produjo este domingo en un barrio que se está construyendo en las afueras de Sáenz Peña, más precisamente en la zona conocida como La Salada. Eligió un medio de la capital chaqueña, más precisamente Diario Chaco, para hacer pública su postura sobre lo sucedido. «No se está haciendo nada para resolverlo», se quejó.

Tras conocerse la usurpación, el fiscal Marcelo Soto ordenó el desalojo pero la Policía no cumplió dicha orden realizada en dos oportunidades. Ante la gravedad de la situación, fue el propio intendente Bruno Cipolini el que entabló comunicación telefónica con el Procurador General de la Provincia Jorge Cantero, el Gobernador y la ministra de Seguridad.

«Nosotros estamos para hacernos cargo de los problemas que tienen nuestros vecinos y abrazamos un problema que pasa por la vereda de enfrente, que nada tiene que ver con el municipio y que estamos a disposición y vamos a seguir estando. No le tenemos miedo a ninguna problemática», dijo el jefe comunal saenzpeñense.

Recordó que «hay una realidad y es que, si tomamos la Constitución y la leemos un poquito, vemos que seguridad no es municipal, educación no es municipal, salud no es municipal y los entre dichos en este caso han sido entre la Procuración y el Ministerio de Seguridad, incluyendo a las máximas esferas de la Policía».

Cipolini pidió que «aquellos que son responsables, se hagan responsables de una problemática que tenemos el diagnostico aprendido y re aprendido y lo voy a repetir y estoy seguro que los vecinos están re cansados de escucharme, pero lo voy a repetir: tenemos un agotamiento carcelario, dicho por el propio Gobierno y no se está haciendo nada para resolverlo».

«Tenemos una falta de recursos humanos tremenda y no se está haciendo nada para resolverlo, tenemos la problemática del servicio de Justicia, donde dicho por las propias esferas judiciales se archivan 95 % de cada 100 hurto o delitos menores, no hay consecuencia», agregó.

En este punto indicó que «mientras no haya consecuencia habrá efecto contagio. Lo de hoy (domingo) si se resuelve este lunes será un tiempo medianamente razonable de resolución, pero de ese lugar ya han sacado sanitarios, puertas, chapas, etc, es un doble y triple gasto por parte del Estado, son fondos nacionales no son municipales».

Sobre el hecho en sí dijo que «es una realidad preocupante» e insistió en señalar que «mientras no haya consecuencia nosotros no vamos a encontrar una mejoría, saco el delito complejo, pero la diaria esa que inquieta al vecino saenzpeñense no es tan imposible resolverlo».

Comentó el intendente Bruno Cipolini que ante el caso de usurpación en el barrio La Salada, el procurador de la Provincia Jorge Canteros habló con él para manifestarle su preocupación por esto que ha manifestado el fiscal Marcelo Soto que dijo´: «Di la orden y no fue acatada», eso lo ha dicho el fiscal Soto, explicó el jefe comunal.

Después menciono que tuvo una comunicación con el Gobernador impulsada por el intendente. «Lo llamé para plantearle el tema, después me devolvió la llamada la ministra de Seguridad que me dijo que en realidad no fue tan así la orden del fiscal, y en el medio estamos los vecinos que vivimos diariamente esta problemática que pasan por la vereda de enfrente, y que no tenemos nosotros las herramientas ni la responsabilidad para resolver», concluyó Cipolini.

El jefe comunal de Sáenz Peña dijo que en medio de este incidente «es importante aclarar donde estuvo la falencia y que no se repita, pero quien tuvo la razón es un poco excedente», señaló.

Finalmente volvió a dejar aclarado que «lo que hizo el municipio fue manifestar lo que el Procurador y el fiscal transmitieron y son ellos los que tendrán que salir a ratificar o rectificar lo que se dijo», sostuvo Cipolini, al tiempo que señaló que van a seguir «peleando» por los problemas de los vecinos. «Nosotros nos hemos concentrados fuertemente y hemos hecho una importante inversión en cámaras de seguridad, estamos organizando a los vecinos colocándole alarmas vecinales, pero insisto mientras no haya consecuencia no va haber un cese en este tipo de acciones».