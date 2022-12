El larretista Lucas Figueras se suma a la lista de Precandidatos a Gobernador de Cambiemos Chaco

Sáenz Peña. Lo confirmó el concejal del PRO y presidente de la Fundación Pensar, Ernesto Blasco. El edil mencionó en una nota con LT16 que viajaba con Figueras a visitar El Impenetrable y aseguró que el charatense, cercano a Horacio Rodríguez Larreta, será el candidato del PRO.

«Estoy en ruta, por si se corta», dijo Blasco al atender la llamada de LT16 este miércoles tras el partido de la Selección Argentina en el Mundial. Minutos antes de las redes sociales como Instagram el propio Figueras posteaba que vió el partido con Blasco y luego emprendieron viaje al norte provincial.

Acá al lado mío Lucas Figueras, nuestro candidato si Dios quiere, vamos a hacer toda la zona de El Impenetrable chaqueño», dijo Blasco al comenzar la comunicación en que se lo consultaría por el tratamiento del Presupuesto saenzpeñense en el Concejo.

El periodista que le hacía la consulta a Blasco lo interrogó sobre si Figueras podría ser el pre candidato a Gobernador del PRO en una Primaria o una interna dentro de Cambiemos, a lo que el edil respondió «así es».

«Así es, así es, el doctor Lucas Figueras podría ser nuestro pre candidato a Gobernador por el PRO, estamos trabajando en eso», confió Blasco.

Cebe mencionar que hace algunas semanas el propio Horacio Rodríguez Larreta, uno de los presidenciables de Cambiemos, al aire en LT16 ponderó el trabajo territorial realizado por Figueras y Blasco en Chaco, sumando también a la actual diputada y presidente del Partido Quiroz.

Figueras durante todo el año realizó innumerables actividades políticas en el territorio chaqueño, como también de carácter institucional, acercando al gobierno de la Ciudad Autónoma a esta parte de la Argentina profunda.

“Noto que la gente en las provincias termina resignándose, perdiendo la esperanza y dice ‘bueno, acá las cosas son así y siempre van a ser así’. Y no, la realidad es mala, y las cosas no son así porque son, las cosas son así porque uno la construye y las administra de determinada manera”, supo decir en un reportaje hace unos meses, y agregó: «Mi incursión en la política no se debe a una necesidad personal-laboral, sino a una personal-emocional».

Figueras tiene un concepto muy definido de su rol y lo que se puede hacer, e invita a la ciudadanía a no estancarse en el conformismo. “Esto no se trata de mi, se trata de todos mi comprovincianos. Por eso, les pido que nos unamos para sacar del poder a aquellos que nos llenaron de marginalidad y de tristeza. Este cambio político se pude hacer, pero entre todos, dejando los intereses personales de lado”, dijo, buscando también «bajar la espuma» entre radicales e invitándolos a razonar con inteligencia.