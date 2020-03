El médico Daniel Ramos, que no respeto la cuarentena, denunciado por maltratar a mujer policía

Sáenz Peña. Sacadísimo de sí mismo, con una reacción inexplicable y repudiable, el médico cuestionó la presencia policial en su casa. «Yo le tengo que estar salvando el c…”, le reclamó a la policía en alusión a su trabajo en la Guardia del Hospital. Estuvo en Madrid, París, Londres y Milán, y fue denunciado por sus vecinos.

Inexplicable es lo que ocurrió anoche en el barrio Ensanche Sur de Sáenz Peña, cuando un medico reaccionó violentamente contra una mujer policía cuando fue informado que se le imputaría en libertad el delito por incumplir con el protocolo de aislamiento.

El medico había llegado hace pocos días de Europa donde estuvo en Madrid- París- Londres y Milán y volvió en ferry via Uruguay. El profesional fue denunciado por vecinos por salir de su domicilio varias veces.

Anoche personal de la Policía del Chaco, de la Comisaría Segunda se dirigió junto a personal de Salud Pública del Hospital 4 de Junio hasta el domicilio del Médico Héctor Daniel Ramos y al llegar al complejo de departamentos, ubicado en calle 3 entre 14 y 16 del barrio Ensanche Sur. Fue el propietario del lugar quien informó y mostró a la policía las imágenes de seguridad donde se lo ve al médico salir y entrar a su departamento en reiteradas oportunidades durante el día.

Personal de Salud Pública realizó los controles al médico y a su familia mientras que personal Policial notificó al Ramos que sería imputado en libertad y en cuarentena por incumplir con el protocolo de aislamiento.

Reacción violenta

Cuando fue informado de esta situación el medico reaccionó de manera violenta, increpando a una de las agentes policiales, insultándola, la trató de “payasa, maleducada, miserable” y la echó de su vivienda. En la denuncia la mujer policía deja constancia que le dijo : “váyase de mi casa porque usted es una maleducada, con qué derecho me venís a decir que no respete la cuarentena, quién sos vos para decirme que no puedo salir de mi casa, si ustedes los policías cada vez que van todos rotos al hospital a pedir la escupidera yo le tengo que estar salvando el c…”.

La mujer policía intentó por todos los medios calmar los ánimos, pero Ramos volvió a increpar a la policía diciendo: “ustedes los policías son unos mugrientos, salga, salga de mi casa porque esta es mi propiedad y está adentro de ella”, no confirme con esto el medico fuera de si agregó: “todas las mujeres son iguales, usted es una ridícula yo no la lastimé, váyase, váyase de mi casa”.

Cuando la responsable el operativo, de la Comisaría Segunda estaba retirándose del domicilio el medio empujó a la mujer policía hacia afuera del domicilio provocando lesiones que luego fueron constadas por medicina legal como un “traumatismo contuso en codo derecho con edema en zona”.