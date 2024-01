El médico Jorge Gómez, desde Zona Sanitaria, dio precisiones sobre el dengue en la Termal y la campaña de fumigación

Sáenz Peña. El Director de Zona Sanitaria, José Gómez, se refirió a la situación del dengue en Sáenz Peña y cómo se trabaja para mitigar su avance. En tal sentido, mencionó que se están implementando medidas dispuestas por el Ministerio de Salud para enfrentar la situación.

«Se está llevando a cabo la fumigación en gran parte de Presidencia Roque Sáenz Peña y, al mismo tiempo, en algunos pueblos del interior. Además, se sostuvo una reunión con los responsables de los Centros de Salud para que puedan notificar los casos febriles», explicó.

Considera en este punto que es importante mantener actualizada esa información, ya que «tanto el COVID como el dengue son enfermedades que ya vinieron para quedarse», aseguró Gómez.

Por otro lado, señaló que «semanalmente deben notificar estos casos febriles para que podamos estar en alerta y con la guardia adecuada, y no que nos agarre con la guardia baja, como en estos momentos, precisamente por una de las causas, que es que estadísticamente no tenemos registro. Entonces es como si no hubiera enfermedad, cuando todos sabemos que existe permanentemente y luego tiene estos picos».

Gómez considera importante conocer la estadística de casos, ya que de esta manera «podremos actuar y evitar complicaciones, evitando consecuencias graves como la muerte».

En cuanto a las dos últimas personas fallecidas, dijo que se está investigando las causas. «Es llamativo que siendo tan joven, pero se está estudiando porque esa persona entró prácticamente descompensada a la guardia. Se hizo todo lo posible, pero al poco tiempo de entrar falleció. Se está investigando eso, la causa, para poder dar un informe después».

Campaña de fumigación

Otro aspecto en el que se está trabajando intensamente es la fumigación. Además, se solicita a la comunidad en general que colabore con esto. En tal sentido, explicó que «la fumigación es para matar el mosquito adulto, pero no afecta a las larvas o los huevos. Aquí es donde la comunidad nos puede ser muy útil, encargándose del desmalezamiento de sus hogares, retirando cualquier recipiente que pueda contener líquido y, si no lo utiliza, tratando de sacarlo. Si lo usa, al menos limpiarlo cada tres días».

Otra tarea que puede llevar a cabo el vecino para combatir el dengue es limpiar adecuadamente las paredes, ya que los huevos quedan adheridos allí. También se recomienda usar repelente y, en caso de un caso febril, consultar lo más rápido posible para que el centro de salud le indique las medidas a tomar. «El repelente no debe faltar. Entendemos que es algo costoso, pero estamos evaluando la posibilidad de obtenerlo desde el municipio, desde el Ministerio, para que las personas de condiciones más humildes también puedan acceder a él».

Al referirse a la enfermedad en sí, Gómez dijo que «cuando una persona la tiene por primera vez, le deja una inmunidad de por vida. Sin embargo, generalmente después entra otro serotipo, y el problema es que la inmunidad no favorece mucho, ya que tiene poco efecto para el otro serotipo y, además, termina perjudicando. Creo que en circulación seguramente es otro serotipo, por eso la agresividad. Pero bueno, también está contemplado estadísticamente que haya mortalidad».