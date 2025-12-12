El Municipio de Machagai confirmó la realización de los Carnavales 2026

Machagai. Tras una reunión del intendente García y su equipo de colaboradores con las autoridades de los tres Clubes que suelen participar, se acordó que la primera luna de carnaval será el sábado 24 de enero.

«Junto al presidente del Centro Cultural y Recreativo Argentino, el club Social y Deportivo El Fortín y el club Social y Deportivo Unión firmamos el convenio para la realización de los Carnavales 2026 de Machagai», comunicó el intendente García en sus redes destacando la noticia.

El jefe comunal mencionó que «como venimos trabajando en ediciones anteriores el municipio aportará la logística necesaria para que el espectáculo este a la altura del gran trabajo que vienen realizando las comparsas».

«Como ya hemos mencionado la primera luna de carnaval será el sábado 24 de enero, durante las próximas semanas comenzaremos a realizar diferentes actividades para empezar a disfrutar del gran Carnaval del Corazón del Chaco que convoca a toda la familia», expresó finalmente.

