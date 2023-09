El muro de una escuela, a pocos metros de la sede del PJ, a punto de venirse abajo pone en riesgo la vida de los alumnos

Sáenz Peña. Se trata de la Escuela N° 136 ubicada en Avenida 2 y calle 3 den centro de la ciudad, increíblemente ubicada a 50 metros de donde la dirigencia peronista encabezada por Luisiana Lita y Leo Arrudi se reúnen. El muro en cuestión puede ceder en cualquier momento, hace meses está así, sin embargo Emiliano Capitanich de Infraestructura se vanagloria que hizo 3 mil metros de ripio.

El mundo del revés marca las prioridades de los candidatos del PJ en la Termal. Emiliano Capitanich de Infraestructura, quien suele hacer posteos de realizar todo tipo de trabajo en las escuelas, se vanagloria que hizo 3000 metros de ripio en los barrios Sáenz Peña, San José y Kirchner, promoviendo la figura y candidatura de Luisina Lita, actual presidente del partido cuya sede se ubica apenas a media cuadra de la escuela.

En la red social de Facebook en la foto aparecen los candidatos Leonardo Arrudi y Emiliana Capitanich, uno hoy a cargo de la Ex Ferichaco (que se usa de búnker político) y el otro a cargo de Infraestructura de la Provincia en la ciudad termal, destacando la obra de ripio que según los vecinos ya no existe. «Luego de la lluvia prácticamente desapareció, es como que la hicieron con polvo de ladrillo, no sabíamos si era una calle o una chancha de tenis», dijo jocosamente un vecino.

Es muy llamativo de Emiliano Capitanich no haya buscado resolver, o al menos hacer las gestiones, para solucionar lo del muro ubicado a metros del lugar donde la dirigencia peronista se reúne, o se reunía hasta que Luisina Lita ganó la interna obteniendo 600 votos de un total de 9 mil votantes afiliados habilitados. Muchos aseguran que las reuniones ya ni se hacen en el partido porque la candidata a intendente prefiere reunirse en la Ex Ferichaco (que se usa de búnker político), tal vez por eso ni uno de los candidatos observó que el muro de una escuela, a pocos metros de la sede del PJ, está punto de venirse abajo pone en riesgo incluso la vida de los alumnos o de los vecinos que pasan por el lugar.