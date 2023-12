El negocio de la política: Eli Cuesta y Gustavo Martínez acomodaron a un centenar de personas en la Legislatura

Resistencia. Entre los «acomodados» están el empresario Aldo Santalucía, el ex presidente de Concejo Agustín Romero, la ex diputada Nadia Amud, el dirigente José Mongeló, el ex intendente Kelo Palacios, los ex concejales Mauro Gómez y Juan Retamozo, el viudo de la fallecida María Elena Vargas, la propia Elida Cuesta y su esposo Gustavo Martínez.

Tras la derrota en las elecciones y luego de darse a conocer que el exintendente de Resistencia, Gustavo Martínez, y su esposa, Elida Cuesta, expresidente de la Legislatura, se aseguraron altos puestos en la Cámara de Diputados, ahora también se conoció el «acomodo» de personas que trabajaron para ellos en el mismo organismo, expuso el sitio DataChaco.

También el medio indica que el pase a planta de los conocidos colaboradores es retroactivo al 1 de noviembre de este año, en pleno operativo retirada, sin embargo el 6 de diciembre, tres días antes de finalizar su mandato como titular de la Cámara de Diputados, Elida Cuesta, autorizó a los nuevos agentes a cobrar una bonificación del 35% del sueldo que inventó al comienzo de su gestión: asistencia exclusiva al legislador.

Otra particularidad de la lista de nuevos empleados es que todos ingresan con altas categorías de directores, lo que significa un rápido ascenso en el escalafón legislativo con jugosos salarios. En el listado también figura Ricardo Sánchez, el abogado saenzpeñense.

El portal resistenciano había mencionado días antes que como no podía ser de otra manera, el ex intendente de Resistencia, Gustavo Martínez, y su esposa, la ex presidente de la Cámara de Diputados del Chaco, Elida Cuesta, lograron altos cargos en la Legislatura, con contratos de gabinete del bloque CER.

Según una normativa del Cuerpo ambos forman parte del mismo, como personal de gabinete bajo la dependencia funcional y jerárquica del bloque CER, junto a otras ocho personas.

Así, Gustavo Martínez tendrá un cargo de director, mientras que Elida Cuesta será secretaria de Cámara y secretaria administrativa del bloque CER.